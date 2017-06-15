Москва, 15 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым состоится в московском Доме Кино, дата пока не определена, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Алексей Баталов

Отпоют актера в храме иконы Божией Матери на Ордынке. Похоронен Баталов будет на Преображенском кладбище

Напомним, культовый советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 88 лет 15 июня. По словам друга, Баталов умер во сне — уснул и не проснулся.

Артист находился в реабилитационном центре, у него начались осложнения после перенесенного протезирования сустава.

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