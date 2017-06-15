Москва, 15 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В мае 2017 года японская автомобильная компания Toyota продала в России 7898 машин, показав рост на 14,9% относительно мая 2016 года, об этом 15 июня сообщило агентство «Автостат».

d3ims Значек Тойота

Таким образом, японский автопроизводитель занял пятую строчку рейтинга продаж среди всех компаний, представленных на автомобильном рынке страны.

По данным Ассоциация Европейского Бизнеса доля марки на авторынке РФ в мае 2017 года составила 6,3%. Всего дилеры Toyota продали 34 836 автомобилей, это на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Лучше всего в РФ продается кроссовер RAV4, в мае было продано 3166 экземпляров данной модели, это на 23% больше, чем в 2016 году. Второе место в рейтинге продаж среди автомобилей марки заняла модель Toyota Camry, было продано 2605 экземпляров.

Напомним, 24 мая в сети был опубликован рейтинг самых популярных автомобильных марок в России. Исследование показало, что наибольшую популярность имеют машины от Toyota.

Также, согласно исследованиям «Автостат» больше всего запчастей в России продается к автомобилям данной марки, доля японского автопроизводителя на этом рынке составляет около 130 млрд рублей.