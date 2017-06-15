«Прямая линия с президентом РФ» начнется в полдень
Москва, 15 июня, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, в 12:00 по мск состоится «Прямая линия с президентом РФ». Это будет 15-я по счету прямая линия общения Владимира Путина с населением страны, передает корреспондент ИА REGNUM.
Тех, кто хотел бы задать вопрос главе государства, беспокоят главным образом пенсии, повышение зарплаты, социальная защита населения, льготы, борьба с ростом цен, экономика, проблемы ЖКХ.
Жители России продолжают присылать вопросы главе государства, на которые он ответит в ходе прямой линии. На данный момент насчитывается около 2 млн обращений.
Вопросы от граждан принимаются по номеру 8−800−200−40−40. Звонок с мобильных и городских телефонов бесплатный. Из-за границы по номерам: +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40.
Кроме того, можно отправить СМС и ММС-сообщения. Вопросы на номер 0−40−40 принимаются только с телефонов российских операторов связи и только на русском языке. Объем не должен превышать 70 знаков. Отправка сообщения бесплатная.
Отметим, вопросы от граждан России принимаются вплоть до окончания «Прямой линии».
ИА REGNUM проведет текстовую онлайн-трансляцию «Прямой линии с президентом РФ».
В 2017 году «Прямую линию» собираются смотреть 58% опрошенных.
Напомним, в ходе предыдущей программы в 2016 году в адрес президента РФ поступило 3 млн вопросов. Глава государства ответил на 80.
Читайте подробнее: 74% граждан считают, что «Прямая линия с президентом РФ» нужна: опрос
А также: Более половины граждан РФ не готовы задать вопрос Путину