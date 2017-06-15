Москва, 15 июня, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, в 12:00 по мск состоится «Прямая линия с президентом РФ». Это будет 15-я по счету прямая линия общения Владимира Путина с населением страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Тех, кто хотел бы задать вопрос главе государства, беспокоят главным образом пенсии, повышение зарплаты, социальная защита населения, льготы, борьба с ростом цен, экономика, проблемы ЖКХ.

Жители России продолжают присылать вопросы главе государства, на которые он ответит в ходе прямой линии. На данный момент насчитывается около 2 млн обращений.

Вопросы от граждан принимаются по номеру 8−800−200−40−40. Звонок с мобильных и городских телефонов бесплатный. Из-за границы по номерам: +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40.

Кроме того, можно отправить СМС и ММС-сообщения. Вопросы на номер 0−40−40 принимаются только с телефонов российских операторов связи и только на русском языке. Объем не должен превышать 70 знаков. Отправка сообщения бесплатная.

Отметим, вопросы от граждан России принимаются вплоть до окончания «Прямой линии».

ИА REGNUM проведет текстовую онлайн-трансляцию «Прямой линии с президентом РФ».

В 2017 году «Прямую линию» собираются смотреть 58% опрошенных.

Напомним, в ходе предыдущей программы в 2016 году в адрес президента РФ поступило 3 млн вопросов. Глава государства ответил на 80.

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