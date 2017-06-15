Москва, 15 июня, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Трансляция завершена. Читайте трансляцию обсуждения «прямой линии» Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Полный текст Полный текст трансляции ИА REGNUM с «прямой линии» Владимира Путина:

Каждый, кто пришёл на программу, надеется задать свой вопрос.

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» стартует сегодня, 15 июня, в 12:00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Прямая линия с президентом России проводится уже в 15-й раз. Вопросы главе государства продолжают поступать.

Много вопросов ожидается по региональной и муниципальной тематике

В эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» началась программа «Прямая линия с Владимиром Путиным»

«Прямая линия с Владимиром Путиным» началась.

Президент в прямом эфире.

Президент России — в студии

Более миллиона вопросов президенту поступили на горячие линии программы и через социальные сети

Главные темы вопросов — рост цен, падение уровня жизни, проблемы здравоохранения, будущее страны

На вопрос, закончился ли экономический кризис, хочется ответить положительно, — отметил президент, — но мы должны основываться на объективных данных: рецессия преодолена, мы перешли к периоду роста

Реальные доходы граждан снизились, выросло число живущих за чертой бедности, отметил президент. Он напомнил, что в начале 90-х за чертой бедности проживало 40% населения страны, а в 2012 г. — чуть более 10%. Сейчас число таких людей — порядка 13%

Владимир Путин: Что позволяет говорить о конце рецессии? — 3 квартала подряд отмечен рост ВВП.

Растет промышленное производство — 0,7% в первом квартале текущего года, рост инвестиций в основной капитал, рост ипотечных кредитов, покупок автомобилей. Президент также заявил о рекордно низкой инфляции — 4.2%

Инвестиции в основной капитал, в развитие производств составили 2,3%. Сделан задел на будущий рост, что не может не настраивать на будущий положительный лад, указал президент. «Это не может не отражаться и уже отражается на сферах социальной сферы.

Кроме того, в России значительно снизилась младенческая и материнская смертность. В три и четыре раза соответственно, заявил президент. «Ни одна социальная сфера в мире такого не показывает», — указал Путин.

«В общем и целом будем обязательно двигаться к тому, чтобы люди почувствовали изменения к лучшему», — заявил Путин.

Президент напомнил, что были проиндексированы социальные пенсии. «Работаем с работодателями. МРОТ повысили в прошлом году на 20% с лишним. В этом году ещё повысили», — указал он.

Вопрос из Иркутской области, город Шелехов. Вопрос: Почему такие маленькие зарплаты у учителей? Звучит сумма — не более 16 тысяч рублей

Владимир Путин напомнил, что была поставлена задача довести среднюю зарплату у учителей до средней по экономике. В Иркутской области, по мнению президента, средняя зарплата — 30 тыс. руб. в регионе, такая же должна быть и средняя зарплата учителей. По его словам, уровнем зарплаты занимаются сами школы, — это, что касается штатного расписания и доплат. Молодой специалист может получать чуть меньше, чем опытный педагог, но не в два раза. Владимир Путин сказал, что руководство Иркутской области должно обратить внимание на эту проблему.

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Многие губернаторы сами поставили вопрос о том, чтобы сменить род деятельности, а где-то жители регионов сами захотели перемен, сказал Путин. «Справляются или не справляются? Должны справляться», — заявил глава государства, отметив, что некоторые избранные губернаторы проработали в регионах год или полгода. «Результаты любых выборов — аванс, который дается руководителю любого уровня на высоком посту. Должны справляться. У них есть большой опыт и государственной работы, и жизненный опыт», — сказал он. «На них можно что угодно свалить, но в регионах не все просто с финансами», — указал президент, отметив, что. федерация помогает им, на социальные цели в том числе трансфертами 40 млрд рублей предусмотрено и зарезервировано еще 10 млрд рублей, поддержка есть, считает Путин.

Отвечая на вопрос, сколько десятилетий Россия будет жить под санкциями, Путин заявил, что на самом деле история России показывает, что мы как правило всегда и жили под санкциями. Их вводят тогда, когда Россия встает на ноги и чувствует себя крепко.

По его словам, ограничения вводят разными предлогами ‑ и не только в Советское время, это происходило и до Октябрьской революции. «В этом нет ничего удивительного», — сказал Путин.

Таким образом президент восстановил имя Октябрьской революции в истории России, которое в последнее время ряд ведомств начал заменять именем «Великой Русской революции», объединяющим Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года.

«Цель подобных программ — понять настроения общества. Понять, чего люди хотят». Путин поблагодарил участников программы, тех, кто задает вопросы, за совместную работу

Как только Россия начинает чувствовать себя уверенно, санкции вводят на голом месте. Так Путин прокомментировал одобрение в Конгрессе США новых поправок по санкциям в отношении России.

«Это говорит и о внутриполитической борьбы внутри США. Не было бы Крыма — придумали еще бы что-то для сдерживания России», — сказал президент РФ.

Говоря о том, как отразились санкции на экономике России, Путин сказал, что отразились .

«Да, отразились. Кардинально или нет — думаю нет», — считает глава государства. Он добавил, что более кардинально на экономике отразилось снижение цен в мире на нефть, металл, химию и так далее. При этом США оценили потери ВВП России из-за санкций в 1%. По данным ООН, Россия потеряла $50−52 млрд, а страны, которые ввели санкционные меры — $100 млрд.

Санкции — это обоюдоострая мера, сказал Путин.

Говоря о последствиях санкций, Путин заявил, что в России в результате этого «включили мозги, таланты и сосредоточили ресурсы на ключевых направлениях».

«У нас реально начало расти производство в сложных отраслях — в электронике, авиастроении, ракетной области, в информационных технологиях, тяжелом машиностроении. И конечно, в сельском хозяйстве, там рост составил 3%. При этом Россия стала номером один по экспорту зерновых».

«Вот вам результат. В разы сократились закупки по мясу свинины и птицы — мы сами закрываем потребности и ищем рынки сбыта. Например, сейчас идут переговоры с Китаем».

Калинина Наталья Александровна из Забайкалья после пожара осталась без жилья, и с 2015 года не может получить квартиру. Живет в старом заброшенном доме, а местные власти занимаются только отписками.

Владимир Путин заявил, что российская сторона будет наблюдать за теми, какую политику будут проводить страны, которые ввели против России санкции. До этого президент отмечал, что санкции — это ненормальная ситуация. «Надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика действовала без ограничений», — говорил Путин.

Действительно, были пожары в 2015 году, и мы полностью профинансировали мероприятия по обеспечению жильем. Около 300 млн выделялось на решение жилищных проблем. В регионе новый губернатор, она пришла уже после пожаров, но я попрошу ее разобраться с вашей проблемой, и прокуратуру проверить попрошу, как были потрачены деньги. Вашу проблему в любом случае решим.

Путин ответил на вопрос от представителей агробизнеса, в частности производителей овощей в связи с импортозамещением.

«Два года назад производство овощей и фруктов было наиболее проблемной точкой. В том числе отразилось на доходах граждан, потому что цены подросли — мы прикрыли импорт, собственного объёма производства, необходимого для нужд страны, не было», — заявил Путин.

По мнению Путина, сложности с рынком овощей сыгрил ключевую роль в инфляции прошлого года.

Президент отметил, что сейчас производителям уже удаётся покрыть неудовлетворённый спрос: «У вас это получается и вам спасибо, и тем людям, что работают на селе», — отметил он. На это указывает относительно низкий уровень инфляции в 4,7%, отметил он.

Путин напомнил, что правительство продлило действие санкций до конца 2017 года. «Будем смотреть как будут складываться отношения со странами, которые вводят ограничения», — указал он.

В частности, «если наши партнёры будут санкции снимать, то мы тоже должны будем это делать, иначе мы столкнёмся с правилами ВТО», подчеркнул президент.

Он отметил, что «государство уже помогает изо всех сил производителям овощей», и в дальнейшем «на массивную, грубую поддержку рассчитывать не стоит».

По словам президента, если отечественные производители «будут иметь условия производства не хуже, (они) будут всегда иметь преимущество перед иностранным производителем» из-за относительно низких расходов на транспорт и логистику.

Вопрос из Владивостока. Иван Таркин: «Господин президент, что у нас творится с дальневосточным гектаром? Программа зависает. Приходится месяцами сидеть на сайте. В феврале сдал договор на регистрацию. До сих пор не получил его обратно».

Президент, вспомнил о столыпинских временах и переселении на Дальний Восток. Указал, что смертная казнь, как при Столыпене, у нас не применяется: «Хотя иногда…».

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Отвечая на вопрос о ДВ-гектаре, Путин подчеркнул, что программа идет не плохо. Сложнее всего в Приморском крае. Напомнил, что дали возможность всем россиянам получить ДВ-гектар. 92 тысячи заявок уже, из низ 27 тысяч удовлетворены.

«Это больше чем треть. Получение участка должно занимать два месяца. В чем конкретно ваша проблема, мы разберемся. Главная проблема, что нет нормального кадастра и много ведомственной земли. На бумаге одно, а на земле другое. Я этим постараюсь позаниматься и помочь коллегам — министрам, губернаторам. Я уверен вы свой гектар получите».

Вопрос из Бологого, Тверская область — планируется ли распространить практику «дальневосточного гектара» на всю Россию.

Земель достаточно, только неиспользуемых — свыше тех миллионов гектаров, — отметил президент, отвечая на вопрос. «Но сначала нужно этот эксперимент провести на дальнем Востоке. В целом он идет неплохо, но нужно разобраться с кадастром. В целом — нам нужно вводить в оборот, очень аккуратно, эти гектары. Но надо это все до конца отработать на Дальнем Востоке. Но идея правильная».

Прозвучал вопрос о крупнейшей свалке в Балашихе. Жительница жаловалась на тяжелую ситуацию: в черте города, рядом с детсадами и поликлиниками, находится самая большая в Подмосковье свалка. На полигоне постоянно горит мусор. Жители обращались в инстанции, но получали лишь отписки.

Президент пообещал разобраться. Он напомнил, что принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов. Три появятся в Московской области. Из бюджета выделено 5 млрд рублей.

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Путин поблагодарил ОНФ за то, что занимаются экологическими вопросами, составляют карту проблемных точек.

Включение с острова Ольхон, на Байкале. Скала Шаманка — сакральное место, куда приезжает много туристов.

В Ольхонском районе стартовал этнокультурный фестиваль, который очень популярен у туристов, в том числе иностранцев. А вот местные жители чувствуют себя чуть ли не в резервации, ведь водоохранная зона распространяется вглубь территории, людям почти ничего здесь делать.

Житель Ольхонского района Виктор говорит, что дорога от парома отвратительная. Начальство летает на вертолетах и не знает, насколько плохая дорога.

Качество воды ужасное, и нет нормальной водонапорной базы.

Во многом это связано с новым законом о водоохранной зоне. Когда образовали Прибайкальский национальный парк, обещали много хорошего, но стало плохо — в лес нельзя, в поле нельзя.

В свое время у нас не следили за экологическими нормами, говорит Путин.

Что же касается Ольхона, продолжает Путин, то эти территории наверняка защищены еще и международными обязательствами. Все должно быть в рамках разумного. Водоохранная зона должна соответствовать не только статусу Байкала, но и потребностям людей, которые там живут. Нужно внести изменения в действующие правила и закона, чтобы разрешить жизнедеятельность людей, уже живущих на этих землях. Эта работа должна вестись вместе с экологическими организациями. Наши международные обязательства не пострадают.

Прямое включение из Башкирии. 20 минут назад в перинатальном центре появился на свет ребёнок — мальчик Михаил Артёмович, 3,8 кг, рост 54 см. Пока мама находится в реанимационном отделении, счастливый отец Артём Сухарев знакомится со своим вторым сыном прямо в палате.

Владимир Путин сообщил о рождении второго внука. Студия поздравила его с этим радостным событием.

По словам Путина, в России решен вопрос с местами в детских садах для детей от 3 лет и выше. На 98% они обеспечены местами. Сейчас необходимо решить вопрос для молодых мам, которые не хотят выпасть из профессии. Им нужны ясли. Эти меры будут предолжены.

Отвечая на вопрос акушера-гинеколога из Уфы, будет ли пролонгирована программа материнского капитала и ожидается ли повышение детского пособия с мизерного 50 рублей, Путин отметил, что для поддержки рождаемости нужен целый набор мер. Это и материнский капитал, и стимулирование рождаемости молодых семейных пар, и поддержка уже состоявшихся семей для рождения третьего и последующих детей, и новые детские сады, чтобы молодые мамы могли продолжать работать. Глава государства сообщил, что ещё раз обсудит весь необходимый комплекс мер по поддержке рождаемости с правительством.

Внуки у меня есть, ответил Владимир Путин на вопрос из Кабардино-Балкарии. «Внуки у меня есть, они живут нормальной жизнью, дочери занимаются наукой, образованием», — сказал он. «Внуки кто-то в детский сад ходит. Я не хочу, чтобы они росли принцами крови, хочу, чтобы они нормальными людьми выросли», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, почему он не рассказывает о внуках.

Александр Кычаков из Новосибирска жалуется, что при декларируемых ставках в 12−13 процентов банки на самом деле ставку устанавливает в 19 проц. годовых. С такими ставками мы не построим новую экономику.

Это одна из ключевых проблем — доступность кредитов для бизнеса, говорит Путин.

Банковская ставка всегда соответствует уровню развития экономики. Инфляция скакнула, и ЦБ должен был поднять ставку, а сейчас ее снижает. Коммерческие банки тоже снижают вслед за ним. Сегодня средневзвешанная ставка для юрлиц — 11,5 процентов. Допускаю, что для малого бизнеса устанавливают выше.

Отвечая на вопрос, можно ли распространить материнский капитал на покупку машины (об этом часто просят многодетные матери), Владимир Путин заявил, что такая возможность — тратить материнский капитал на другие цели — часто обсуждается.

По его словам, об этом можно подумать. «Меня беспокоит одно: деньги будут растрачены, а мама и ребенок не получат должной отдачи от государства». Материнский капитал нацелен на важные потребности — жилье, здоровье, образование. Это ключевые вещи, отметил глава государства.

«Может быть, просто с учетом главной проблемы — с учетом уровня доходов — подумать о том, чтобы дать возможность часть денег отдать напрямую, чтобы поддержать семьи с двумя и более детьми. Так будет более эффективно, чем дать возможность потратить их», — сказал Путин.

Говоря о пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет, президент напомнил, что когда обсуждался вопрос об увеличении пособия, встал вопрос — либо увеличить пособия, либо сохранить размер материнского капитала. Путин также напомнил о необходимости проиндексировать материнский капитал, чего не было несколько лет.

Я расчитываю на то, что ЦБ и дальше будет действовать в направлении снижения ставки. Наша экономика до сих пор зависит от продаж углеводородов. ЦБ исходит из того, что если цена сдвинется, то ставку резки коррективрвать не придется. Это важно, нам важно обеспечить стабильность национальной валюты. ЦБ действует очень аккуратно и его логика заслуживает уважение.

Малый бизнес конечно должен получать поддержку, в том числе в вопросах кредитования. Прибыль банков при этом растет, а объемы кредитования при этом не очень увеличиваются. Будем работать в этом направлении, но работать аккуратно, чтобы не раскачать макроэкономику.

Звонок от Дмитрия из Киева: почему вы нас бросили? Мы не все потомки бандеровцев — мы потомки нормальных людей, мы помним о них, ходим на акции Бессмертного полка. Мы не хотим, чтобы всех украинцев мазали одной краской.

Путин благодарит украинского гражданина и замечает: мы стараемся не вмешиваться во внутриполитическую жизнь Украины и боимся вам навредить своим вмешательством. Но мы очень высоко ценим вашу патриотическую позицию.

Цитируя Лермонтова, Петр Алексеевич Порошенко продемонстрировал, что он знает русскую классику. «За это его похвалю», — отметил Путин. Лермонтов написал эти стихи в 1841−42 гг., когда ехал на Кавказ в действующую армию, напомнил российский президент, он был храбрый офицер и защищал интересы своего Отечества. Путин напомнил, что в то время территория Украины была частью Российской империи и «Лермонтов говорил и о всей России».

Скорее всего, полагает президент РФ, Порошенко он хотел показать своим избирателям, что он выполняет данное им обещание, делает европейский выбор. «Там голубых мундиров больше, чем у нас, — напомнил президент РФ, — пусть будет осторожен и внимательно поглядывает по сторонам». «Но мы против вас ничего не имеем, совет вам да любовь», — резюмировал он.

«Если кто хочет быть европейцем, пусть сначала счета свои закроет в оффшорных зонах», — заявил президент РФ, комментируя введение Украиной безвизового режима с Евросоюзом. Путин также процитировал Тараса Шевченко: «Хуже ляхов распинают Украину ее собственные дети».

Село Краснокумское Ставропольского края, пострадавшее от наводнения. Ливни в конце мая вызвали сильнейшее наводнение за последние годы — затоплены 450 домов. Вода стояла около трех дней, порой повышаясь. Прошло три недели. Но жители не могут вернуться в свои дома, в них просто небезопасно находиться. Жительница села Валентина также не может вернуться в свой дом. Помощи она пока не получила — трескаются стены дома, оседает потолок.

«Мы ждем комиссию, но мы должны заплатить по шесть тысяч и 1,8 тыс. в МФЦ. Общая сумма за всех членов семьи — около 15 тыс. Эта сумма очень большая. Дети у родных, в санатории. Надеемся на вашу помощь.

«Это, что вы сказали — очень странно. 10 тыс. выплатили? 50 тыс. выплатили? Это очень странно, потому что федерация деньги перечислила. Хочу спросить своего тезку: Владимир Владимирович, где деньги? Прошу проверить Генеральную прокуратуру. Деньги за справки — это чушь. Все справки должны собираться региональными, муниципальными властями бесплатно. 10, 50 тыс. мы предусмотрели именно на помощь. Надеюсь, что Владимир Владимирович уже сегодня у вас побывает», — сказал президент.

Народный артист РФ Сергей Безруков поблагодарил президента РФ за развитие детской темы, за поддержку детских театров, тюзов.

Вопрос из Ростова-на-Дону. Здесь строится аэропорт «Платов» — по имени легендарного атамана Матвея Платова. Сейчас он готов на 90%, здесь уже в декабре примут новый самолет.

Александр Серов, сотрудник аэропорта, пригласил президента на открытие аэропортного комплекса «Платов» в декабре и задал вопрос: «Я мои коллеги, друзья, большое количество пассажиров не имеют возможности летать в российские города напрямую — в основном сообщение через Москву. Будет ли расширяться межрегиональная маршрутная сеть?»

Вы подняли один из самых важных вопросов, — отметил Владимир Путин.

«Граждане должны иметь возможность передвигаться не через столичные города. Но в 90-е сеть развалилась, мы сейчас работаем над тем, чтобы это все восстановить. Особенно проблема ощущается на Дальнем Востоке, в Сибири, где большие расстояния. Мы создали сеть казенных предприятий для организации внутрирегиональных перевозок. Второе — расширение аэропортной сети, мы будем делать и дальше. Количества аэропортов. По стране их в целом 232. Третья — проблема наличия соответствующей техники. Будем работать над тем, чтобы обеспечить решение этой чрезвычайно важной задачи»

Дождёмся ли мы первую леди страны? — такой вопрос задали президенту Владимиру Путину.

Поступающие вопросы можно видеть на экранах ТВ, но далеко не все их задают президенту. В том числе и этот.

Красноярцы ждут, когда начнут переселение из «хрущевок». Если Москве не нравится, пусть проведут эксперимент у нас — сообщение в соцсетях с хэштегом #смотрюлинию, набравшее наибольшее число лайков.

Народный артист РФ Сергей Безруков спросил президента о скандале вокруг фильма «Матильда». «Что-то чудовищное происходит вокруг картины Алексея Ефимовича», — заявил он.

По его словам, когда картину ещё никто не видел, но уже пытаются запретить, провоцирует разговоры о нападках на свободу слова, свободу творчества. «Кому это нужно? Понятно, что не вам. Но кто-то, видать, пытается создать негативный фон для власти среди деятелей культуры»

Комментируя вопрос о фильме «Матильда», Путин отметил, что «у нас страна большая, сложная».

«Много людей с разными взглядами, с разными оценками. В отношении царской семьи было много фильмов и в прежние времена, так или иначе затрагивали царскую семью, Распутина и так далее — много всего было. Гораздо более жёсткого, чем-то, что сделал ваш сосед справа от вас, господин Учитель»

Президент отметил, что не хотел бы вступать в спор Учителя с депутатом Поклонской.

«Она тоже имеет право на свою точку зрения, — указал Путин. — Никто не пытается запретить. У неё есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается в разные инстанции. Но никаких решений по этому поводу, как вы знаете, каких-либо запретов нет. Надеюсь, что диалог открытый у нас в обществе сохранится. Но призываю, чтобы этот диалог шёл в рамках приличий и, самое главное, в рамках закона», — заявил президент России.

Из Орла на Прямую линию обратилась Клавдия. Она рассказала, что является инвалидом первой группы и уже шесть месяцев как федеральный льготник не может получить необходимые лекарства. На обращения к губернатору и облздраву ей сообщали, что выделяемые Федерацией суммы слишком маленькие, и обеспечить лекарствами на них невозможно.

«Это странно, потому что финансирование полное со стороны федерации, — отметил Владимир Путин. — Мы проверим, что они могут обеспечить, что не смогут. Могут быть сбои с тендером, закупками, но денег на все должно хватать. Я вам обещаю — мы это проверим».

Также Клавдия попросила президента рассмотреть вопрос обеспечения транспортировки больных на гемодиализ — туда и обратно.

«Это очень чувствительное и очень важное дело, постараемся решить», — сказал президент.

Алексей Ефимович Учитель прокомментировал скандал вокруг фильма «Матильда»

«Я не буду никого ни ругать, ни хвалить. Владимир Владимирович, абсурд заключается в том, что можно высказывать свою точку зрения, безусловно, когда что-нибудь увидишь».

Он подчеркнул, что предлагал депутату Наталье Поклонской посмотреть фильм, однако она отказалась.

«Наверное, в этом заключается абсурд», — подчеркнул он.

По его словам, этим вопросом должен бы заняться комитет по культуре в Госдуме, который возглавляет режиссёр Говорухин, а не «тратить лишние государственные деньги, когда к нам сначала приходит прокуратура, казначейство, Счётная палата — они все занимаются одним и тем же».

«Мы показываем, что уже всё проверено, они занимаются тем же. Мне кажется, что подстрекательства к этому не должно быть», — резюмировал Учитель.

«Да», — сказал Путин.

Арктика — важнейший регион, который будет обеспечивать будущее России, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о необходимости выделения финансовых средств на освоение региона. «Мощь и возможности России будут прирастать арктическим регионом», — сказал он.

Вопрос с Балтийского завода, где сейчас достраивается новый атомный ледокол «Арктика». Юрий Рыжов, главный специалист, один из старейших работников завода, рассказал президенту, что в начале 2000-х Балтийский завод оказался в тяжелейшей ситуации, деградировало производство, на территорию завода на Васильевском острове начали зариться коммерсанты. Какова дальнейшая судьба Балтийского завода, в свете освоения Арктического шельфа, как будет учитываться опыт Балтзавода в строительстве уникальных судов?

Балтийский завод — один из флагманов нашего судостроения, подтвердил Владимир Путин. Неуклюжие, жульнические попытки приватизировать завод — к счастью, в прошлом. ОСК развивается, и Балтзавод развивается. У нас запланировано строительство четырех атомных ледоколов типа «Арктика». А к 2025 году должен появиться абсолютно новый ледокол «Лидер» в 120 мегаватт, в два раза более мощный, он сможет расколоть любой лёд. Средства в бюджетах на строительство новых арктических судов предусмотрены, перспективы строительства новых ледоколов определены. Нам нужно осваивать Арктику, там закрепляться, мы будем это делать, и потому Балтийский завод также будет востребован.

Россия готова сотрудничать с иностранными державами по освоению Арктики, заверил Владимир Путин. «Но мы должны обеспечить наш приоритет… Это наша территория», — заявил глава государства.

С точки зрения обеспечения обороноспособности страны Арктика — чрезвычайно важный регион, заявил президент РФ Владимир Путин. «Не хочется здесь ничего нагнетать, но специалисты знают, что допустим, американские ядерные подводные лодки дежурят на севере Норвегии, подлетное время ракет — 15 минут до Москвы. Мы должны понимать, что там происходит, мы видим, что там происходит. Мы должны этот берег защитить соответствующим образом, пограничную охрану обеспечить. И кроме всего прочего с точки зрения стратегических вооружений там трасса проходит… пролетов ракет наземного базирования на территории Соединенных Штатов. Это все мы знаем. Но мы должны обеспечить и систему СПРН, систему контроля за пусками ракет. Это все — Арктика», — сказал он.

«Моя семья благодарна Вам за Крым», — пришло на «Прямую линию с президентом» сообщение из Волгограда.

Сотрудник Балтийского завода спросил президента о дальнейшей судьбе Исаакиевского собора — как у человека, родившегося и выросшего в Санкт-Петербурге.

«Неожиданный вопрос, тем более, с Балтийского завода, — ответил президент. — Россия — светское государство, таким сложилось, таким и будет. После Октябрьской революции… государство попыталось создать квазирелигию, это у него не получилось. Были снесены храмы, расстреляны священники. Многие храмы были превращены в конюшни, склады, мастерские. К счастью, Исаакиевский собор был сохранен.

Исаакий никогда церкви не принадлежал и числился за государством. Но он был построен как храм, как церковь, а не как музей, построен для того, чтобы люди там молились. А в советское время он стал квазимузеем атеизма, маятник Фуко повесили, такое издевательство…

Да, у нас есть закон о передаче религиозных зданий церковным структурам. Но есть и международные обязательства по сохранению музеев, культурного наследия. Но мы можем выйти из противоречия и найти решение. Надо только деполитизировать эту проблему. Здание строилось как церковь, но музей тоже надо сохранить. Только не надо использовать Исаакий как инструмент мелкой политической возни».

Владимир Путин более двух часов отвечает на вопросы в прямом эфире

Светлана Романова, Челябинск. Из-за газопровода расширили охранную зону и требуют снести садовые дома. Жители обеспокоены. Справедливо это или нет, обращается женщина к Путину.

«Несправедливо, — ответил президент России. — Необходимо принять поправки в законодательство: не разрешать в охранной зоне нового строительства, но и не заставлять сносить уже построенное».

Президент пообещал поддержку в этом вопросе.

Вопрос из США. Американец Джереми Боринг признался, что является поклонником Владимира Путина. Джереми спросил о том, как разъяснить американцам в условиях информационной антироссийской позиции СМИ, что Россия для США не враг.

Путин:

«Мы не считаем Америку своим врагом».

Президент вспомнил, что в нескольких войнах мы были с США союзниками. В то же время то, что происходит сегодня в США — это результат внутреннеполитической борьбы в самих США. Опросы же показывают, что в США много сторонников РФ, много людей, которые признают заслуги России. Однако на настроение населения сильно влияет информационная истерия в СМИ. Президент поблагодарил жителя США за вопрос.

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков напомнил слова госсекретаря США Тиллерсона, что с момента назначения на этот пост ему говорят — наладьте отношения с Россией. Можно ли считать, что в ходе переговоров с Трампом в Гамбурге на саммите G20 удастся переломить тренд на негативные отношения с США и в каких сферах Вашингтон мог бы сотрудничать с Москвой?

Путин ответил, что с США Россия могла бы сотрудничать по контролю за нераспространением оружия массового уничтожения. Это чрезвычайно важная тема, сказал Путин.

Вторая сфера, в которой могли бы сотрудничать США и Россия — это негативное влияние на экологию. Путин напомнил о негативном отношении Вашингтона к Парижским соглашениям, однако отметил, что Трамп готов к дискуссии по этому вопросу. И хуже всего было бы обмениваться «колкостями» в этом вопросе.

«Мы должны вместе работать над борьбой с бедностью в мире», — сказал Путин. Он пояснил, что во многих регионах мира ситуация с бедностью катастрофическая. Бедность стала источником радикализма и терроризма. Этот вопрос необходимо решить также совместно с Китаем, Индией, ЕС.

Президенту поступило уже более 2 млн вопросов

Путин напомнил, как Россия договорилась с США по иранской ядерной проблеме. И США существенную роль России признали — «значит, мы можем вместе работать». В Сирии без совместной конструктивной работы в США и России в Сирии также ничего не получится.

Россия надеется на конструктивную роль США и в кризисе на юго-востоке Украины. Путин подчеркнул, что роль должна быть конструктивной.

«У нас много тем, над которыми мы должны работать вместе. Но это не зависит только от нас. Я уже говорил — это (ухудшение отношений с Россией — ИА REGNUM) явно признак обострения внутриполитической борьбы в США и мы на это никак не можем повлиять», — заключил Путин.

Вопрос от Андрея из города Находки Приморского края о ситуации в порту, где ведется открытая перевалка угля и наносится ущерб экологии

«Ничего хорошего в этом нет. Надо посмотреть, как организована работу в порту. Так сложилось исторически. Давайте посмотрим, кому принадлежит этот порт и как там организована работа. Постараемся отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован. Андрюш, мы с тобой вместе посмотрим», — ответил глава государства.

Вопрос из Волгограда: «Весь мир следит с придыханием за захватывающим сериалом — конфликтом между президентом США Дональдом Трампом и экс-директором ФБР Джеймсом Коми. Как оцениваете ситуацию?»

Владимир Путин отметил, что подробно не знаком с показаниями Джеймса Коми, но в целом в курсе ситуации.

«Первое, на что я обратил внимание — он сказал, что считает, что вмешательство России в выборный процесс было, влияние на наши умы было, хотя никаких доказательств нет. А обязательная американская пропаганда, поддержка НКО это что? Не попытка влиять на наши умы. Глобус крутаните и ткните пальцем в любое место, там американские интересы. Никто прямо об этом не говорит. Но все об этом знают. У нас есть свою мнение, и мы его открыто высказываем. Он сказал, что у него нет данных, что мы вмешивались в подсчет — уже хорошо», — сказал президент.

«Очень странно, когда руководитель спецслужбы записывает разговор своего главнокомандующего и передает в СМИ. Тогда он уже правозащитник. И тогда мы и ему готовы предоставить политическое убежище, и он должен об этом знать».

Владимир Путин сказал, что не следил за показаниями, которые давал экс-глава ФБР Джеймс Коми в Сенате. Однако президент обратил внимание на то, что США выделяют средства на продвижения своих интересов в любой точке мира. Россия же открыто высказывает свою точку зрения. Путин, комментируя заявления Коми о том, что секретно сделанная аудиозапись с президент США была передана в СМИ, сказал:

«Чем тогда руководитель ФБР отличается от Сноудена? Тогда он правозащитник».

В этом случае Путин пообещал предоставить экс-главе ФБР убежище в России.

Аркадий Бодрягин, Челябинск. Вопрос о том, как наладить отношения с малым и средним бизнесом, и будет ли повышаться пенсионный возраст.

Путин: Малый бизнес успешно развивается. В первую очередь, необходимо обратить внимание на успешные компании. Также крупные предприятия должны опираться на малые и средние.

По пенсионному возрасту. Путин считает, что к этому нужно относиться очень аккуратно. Некоторые считают, что решение уже принято. Решение не принято! Оно пока только обсуждается. Спешить здесь не нужно.

Путин предложил посмотреть на проблему увеличения пенсионного возраста с другой стороны. «Важно обеспечить переквалификацию людей, — заявил он, — увеличить мобильность трудовых ресурсов». «Это большая сложная многоплановая работа, — подчеркнул президент РФ, — особенно в моногородах. Мы занимаемся ею».

Уже 1 340 тыс. звонков по телефону с вопросами президенту.

Следующий вопрос из Крыма.

Еще одна важная тема оптимизация медицины была затронута жительницей города Апатиты Мурманской области. Сейчас в городе проживает шесть тысяч человек. В центре города — недостроенный корпус больницы, который превратился в заброшенное здание, а жители жалуются на недоступность медицинских услуг.

Жительница Апатит Дарья Старикова: Мне 24 года. У меня диагностировали рак 4 стадии. Но в связи с тем, что ране мне был поставлен остеохондроз, мое время в лечение было упущено. Мне лечили спинку, делали уколы, массажи, что привело к больнице. Уже там мне поставили диагноз — рак. Владимир Владимирович, у нас не хватает узких специалистов благодаря которым можно было бы ставить диагнозы. Закрыли кардиологию, роддом, педиатрическое отделение. Приходиться ездить в соседний Кировск, а за тяжелыми операциями в Мурманск, а это 5 часов езды от нас, не каждый сможет. У на скорая помощь не успевает довезти людей, мама подруги умерла в карете скорой помощи от инфаркта. Хотим жить, а не выживать, и мы просим вас помочь.

Владимир Путин: Я не распространяюсь о своих личных делах, не могу сказать — тоже самое произошло с моим отцом. Его лечили от болей в спине. Мне мама сказала, что отец по ночам кричит от боли, и я его перевел в другую больницу. И даже на этой стадии, а дело было давно, для его лечения нашли эффективные средства. Он ушел из жизни не по той болезни, что ему была диагностирована. Поэтому, Дарья, не теряйте надежду, я постараюсь помочь тебе лично.

По поводу медицины хочу сказать, что проблемы с медициной есть везде. Пациенты критически относятся к изменениям системы практически во всех странах. Тоже самое происходить и в Европе, и в США. За три года в России было введено новых объектов в 10 раз больше, чем до этого. Всего две тысячи новых медицинских объектов было построено, в основном это ФАПы и поликлиники. Проблема сейчас это нехватка узких специалистов и очереди к ним. Сейчас все стоят в очереди за талончиками, а нужно переходить к электронным очередям, чтобы это все по факту работало. Нужно обеспечить доступность медицинской помощи.

Что же касается Апатит, то это горняцкий город, там люди работают в тяжелых условиях, и нужно исходить из этого, а не из чисто формальных вещей. Тем не менее, в Апатитах нужно либо эту больницу достроить, либо построить

новую.

Вопрос из Волгограда, где сегодня, у Мамаева Кургана новобранцы Вооруженных Сил приносят присягу новобранцы. Здесь собрались и родные, близкие, друзья — из разных регионов страны, откуда призывались ребята.

Владимир из Сергиева-Посада Московской области рассказал: «Сын отучился два года в мединституте и изъявил желание служить Родине. Я как офицер запаса его решение поддержал».

Он также задал вопрос президенту: Владимир Владимирович, какие уроки извлекли наши вооруженные силы из нахождения в Сирийской Арабской Республике и какие перспективы ожидают нас там?

Владимир Путин поздравил новобранцев и их родных с принятием присяги.

Отвечая на вопрос, он ответил, что самое главное — это «огромная польза для нашего ОПК».

«Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях. Внести коррективы. Более того представители предприятий напрямую выезжают на место, вносят коррективы — не просто доводка, серьезная работа». Бесценным назвал опыт Владимир Путин и для самих Вооруженных Сил РФ.

«Вооруженные силы приобрели другое качество. Некоторые подразделения созданы совсем недавно и активно используются».

«Наша задача — поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой Сирийской республики и выйти на наши базы, предоставив возможность самим сирийским войскам эффективно функционировать», — подчеркнул Владимир Путин

Александр Бочкарев из Крыма спросил президента, как продвигается строительство Керченского моста и — подъездных дорог.

«Керченский мост строится по графику и даже с опережением, — подчеркнул Владимир Путин. — На данный момент нет сомнений, что все будет реализовано в срок и с должным качеством. Стоимость — 200 с лишним миллиардов».

Подъезды, отметил глава региона — отдельная и острая тема: нужно, чтобы со стороны Керчи и Тамани были построены дороги.

Вопрос от жительницы Хабаровска о строительстве моста на остров Сахалин.

Глава государства ответил, что это возможно, идея обсуждается с давних времен и работа над возрождением этой идеи ведется.

«Такие идеи были давно. В 30-е, 50-е годы. Еще при Иосифе Виссарионовиче думали, как соединить Сахалин с материком. Планы строили, но они не были реализованы. Мы занимаемся восстановлением этих планов, думаем. Это было бы полезно для восстановления целостности страны.

Мост построить недостаточно — нужно расширять Транссиб. Нужно привлекать заинтересованные государства. Стоимость, по предварительным оценкам, должна быть ниже, чем крымский мост — около 280 млрд. Одного мостового перехода мало — нужна транспортная развязка всего комплекса. Кстати, была идея строить не мост, а тоннель. Мы над этим тоже думаем», — ответил Путин.

Вопрос о ЖКХ и ветхом жилье из Ижевска. Жители аварийного барака говорят, что их дом будут расселять в 2029 году, и спрашивают как прожить это время в разваливающемся доме.

По словам президента, он знает о том, как идет расселение аварийного жилья, о том, какие средства выделяют на эти цели.

«Мы продлили программу расселения аварийного жилья. Переносить сроки на десятилетия нелепо. Я к вам заеду, и мы на месте поговорим», — уточнил президент.

Жители Нягани (Югра) просят ускорить расселение вагон-городков. С 1979 года стоят строительные вагончики, которые теперь стали «жилыми домами». При этом морозы в регионе достигают 50 градусов. Одна из жительниц такого вагончика рассказала президенту, как жильцы переживают зимние морозы.

Владимир Путин отметил, что проблема актуальна для многих регионов страны. От региональных властей он требует точных цифр: сколько людей нуждаются в расселении, и обещает помочь ускорить переселение граждан. Деньги на эти цели есть.

Идёт четвёртый час общения Владимира Путина в прямом эфире. Однако президент любит рекорды.

25 апреля 2013 года 11-я прямая линия продолжалась 4 часа 47 минут

Путин ответил на вопрос о реновации.

«Мне важно, как москвичи к этому относятся. Важно, как относятся люди, которые проживают в этих домах», — заявил он.

По его мнению, это можно определить с помощью опросов. Во-вторых, важно, чтобы при реализации этой программы права граждан не были нарушены — прежде всего право собственности, продолжил президент России.

Наконец, «очень важно, как это будет делаться», отметил он.

«У нас известная поговорка: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Мне руководство Москвы говорит, что всё предусмотрели. Говорят, что дома будут строиться в шаговой доступности, прямо практически на тех же местах. Но мы знаем как на практике получается — этаж не тот, окна смотрят не в ту сторону и так далее. Конечно, всё нельзя предусмотреть. Нужно относиться к этому неформально», — отметил Путин.

«Но как я чувствую, мэр Москвы настроен именно на такую работу. Важно, чтобы он добился от своих подчинённых такого подхода», — добавил президент.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») спросила: Если реновация в Москве пойдет успешно, не стоит ли разработать закон, распространив закон о реновации на всю страну. Сама она намерена такой закон разработать.

Огромная проблема аварийного жилья — 2% от жилого фонда, ответил Владимир Путин. «Конечно, хотелось бы это сделать», — подчеркнул он. Москва будет тратить 100 млрд рублей в год на реализацию программы из своего бюджета. «Можно сказать регионам: мы согласны, делайте, но они не в состоянии этого сделать, у них таких денег. Поэтому просто так сказать: «Мы за», — это просто вселить в людей какое-то ожидание и не подкрепить это реальными ресурсами… Но делать это конечно нужно, другое дело, как к этому подойти», — сказал он.

Говоря о реновации в целом, Путин отметил, что «прекрасно понимает настроения людей в других регионах».

«Я видел много вопросов от жителей других регионов — сразу могу вам сказать, знаю настроения: и у нас давайте тоже сделаем, москвичи не хотят — мы хотим», — указал Путин.

«Речь идёт о жилом фонде в Москве, который через 10−15 лет превратится объективно в аварийное жильё, и Москва получит такой же объём беды, как очень многие другие регионы», — заявил Путин.

По его мнению, если своевременно не начать программу реновации, возникнет проблема, которую будет «очень сложно решить, а может даже невозможно… и реально тогда люди начнут страдать».

Говоря о проблемах в работе управляющих компаний в сфере ЖКХ Владимир Путин отметил, что такая проблема есть и правительство старается навести порядок и должным образом отстроить систему. Он напомнил о принятом ранее решении о лицензировании УК.

«Но проблема в том, что они должны были лицензироваться к определенному сроку, а реально смогли это сделать 13%», — сказал Путин. Выяснилось, что УК не готовы к тому, чтобы организовать эту работу.

«Есть такие дома, большинство жителей которых не хотят участвовать в этой программе (реновации — ИА REGNUM)», — отметил президент России.

«Не хотят — значит заставлять насильно, втаскивать насильно в эту программу нельзя», — указал он.

При этом Путин отметил, что в домах, где большинство высказываются «за», противники реновации «должны уважать мнение большинства — при соблюдении их прав и законных интересов».

Первое, нужно добиться, что качество работы управляющих компаний соответствовало предъявляемым законодательством требованиям. Второе — ранее была введена уголовная ответственность за фальсификацию протоколов общих собраний и ввели штрафы за нарушение качества работы.

«Это все нужно довести до конца», — сказал Путин, пояснив, что на повестке дня стоит еще ряд вопросов. «Думаю, что в ближайшее время мы эти вопросы закроем и не оставим эту проблему без внимания».

Вопрос из Калининграда от футбольного тренера-волонтера Андрея Воронина с территории строящегося стадиона к ЧМ-2018: «В Калининграде к концу года будет замечательный стадион. Скажите, а что будет после чемпионата. Смогут ли мои воспитанники прийти сюда и тренироваться?»

«Российские футбольные болельщики ждут лучших результатов от общенациональной сборной, — заявил Владимир Путин. — Но, когда я говорю со специалистами, они отмечают, что сейчас в российском футболе слишком много легионеров и уделяется мало внимания подготовке смены, развитию детского и юношеского футбола». Однако, отметил глава государства, в последнее время все крупные российские футбольные клубы создали систему подготовки молодых спортсменов. «Если эта тенденция будет сохраняться, то у нас совершенно точно появится эффективная национальная сборная», — уверен президент.

Путин ответил, что «мы никогда уже не допустим ситуации, когда стадионы превращались в вещевые рынке». «Посмотрите на сооружения после Олимпийских игр в Сочи, у нас там все эффективно используется. Тоже самое в Казани. Уверен, что и дети, и болельщики будут радоваться, и самое главное, что наши спортсмены будут демонстрировать хорошее качество игры», — сказал президент

Путин ответил на вопрос о своём отношении к оппозиции.

«Я готов раговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использовать имеющиеся трудности — а трудностей всегда и везде достаточно — для собственного политического пиара», — заявил Путин.

Президент сравнил действия оппозиции с управляющими компаниями.

«Главная проблема сегодня в управляющих компаниях — они являются посредниками при движении денег от государства», — заявил Путин.

«Их надо лишить права быть посредниками в денежных потоках», — подчеркнул он.

По его мнению, некоторые представители оппозиции действуют ничем не лучше: «Они спекулируют на проблемах — не спекулировать надо, а предлагать решения».

«Те, кто предлагают решения — это люди, которые заслуживают самого пристального внимания, и они имеют право на диалог с властью», — заключил Путин.

Директор малокомплектной школы из Ульяновской области Александр Малин призвал президента создать в России единое образовательное пространство. По словам президента, на сегодня в России образовательное пространство одно из самых единых в мире. В качеств примера он привел США, где образовательное пространство отличается в зависимости от штата. «Похожая картина и в Европе», — уточнил Путин

Прямое включение из Ульяновской области, где в сельской школе в Краснополке — 46 ребят до 9 класса, а весь выпуск 2017 года — четыре человека. Директор школы констатировал, что в последнее время в России отсутствует единое образовательное пространство: даже в разных районах одной области обучают по разным программам, срок эксплуатации учебников — 5 лет, они не вырабатывают ресурс, но приводят к бюджетным тратам. Нельзя ли продлить срок использования учебников и уменьшить траты, создать единое образовательное пространство.

Директор школы из Ульяновской области предложил увеличить срок использования школьных учебников свыше 5 лет. В ответ на это Путин отметил, что необходимо смотреть, какой именно это учебник. Если это, к примеру, учебник по физике, то срок его использования можно продлить. Если же это учебник по географии, в котором отражаются данные 90-х годов прошлого века, то такой учебник необходимо менять, так как ситуация в стране и мире изменилась.

Владимир Путин рассказал, что бы он сделал, если бы у него была машина времени. Отвечая на вопрос из Солнечногорска (Московская область), президент признался, что хотел бы увидеть множество важных исторических событий своими глазами.

«У нас есть такая машина времени — этот предмет называется история. Надо изучать, тщательно, объективно оценивать историю, и тогда нам будет понятно, как нужно действовать для того, чтобы построить будущее, а будущее создаётся сегодня», — сказал также глава государства.

Владимир Путин считает, что Россия — одна из немногих стран, где единое образовательное пространство крепче, чем во многих странах мира, в тех же США. «Мы стараемся это сохранить, но проблема, конечно, существует», — отметил Путин, напомнив, что в начале 90-х годов было «несметное количество учебников». «Это был бизнес на бюджетных деньгах», — сказал он.

Глава государства, опираясь на мнение экспертного сообщества, считает целесообразным иметь базовый учебник, как это было в Советском Союзе, например. И это не мешает проявлять педагогу творчество. По мнению Путина, опыт СССР надо использовать.

Президент также подчеркнул, что учебники должны быть бесплатными, и руководители муниципалитетов должны за этим следить.

Говоря о сроках действия учебников, он отметил, что ему попадался учебник по географии, где написано, что сельское хозяйство деградирует. При этом сегодня сельское хозяйство ежегоодно растёт на 3%, а Россия является лидером по экспорту пшеницы.

Владимир Новиков из Красноярского края спросил, не обманывал ли кто-то президента, и что он делает с теми, кто пытался его обмануть.

Данил — финалист инженерной всероссийской олимпиады из Нефтеюганска — поднял вопрос о наказании коррумированных чиновников и об обеспечении сотрудников полиции жильём.

Путин: Нужно посмотреть, сколько денег выделяется на жильё в ХМАО. Я посмотрю информацию и посмотрю, что можно сделать дополнительно.

По коррумпированным чиновникам. Тема острая, отметил президент, но сейчас эта тема не в числе первых. Что касается домашних арестов и наказания, то вопрос должен решаться судом. В качестве примера Путин привёл приговор бывшему главе ФСИН Реймеру, который получил восемь лет колонии.

У каждого есть опыт того, когда его пытаются обмануть, и я не исключение, говорит Путин.

«Но даже когда я вижу, что меня пытаются обмануть, я не действую суетливо. Я всегда посмотрю, каковы были мотивы, к чему человек стремился, обманывая меня. Но я этого не забуду».

Почему лето такое холодное? — об этом тоже спрашивают президента РФ Владимира Путина.

Вопрос из зала об информационных вбросах в интернете, «информационном мусоре»: Знакомитесь ли вы с такой информацией?

«Конечно, не могу это не видеть», — ответил Путин.

Он отметил, что такая информация поступает не только из интернета, но и из телевидения, газет, радио. Президент сказал, что относится к подобной информации крайне внимательно. Любой человек «должен все это перепроверять и окончательные выводы делать на основании объективных данных», подчеркнул Путин. Интернет часто используют для вбросов и политической борьбы.

«Такова жизнь. Но я всегда должен это перепроверить, а таких возможностей у меня много», — сказал президент.

Краснодар Владимир Лебедев, студент 3 курса, опыт вождения 2,5 года задал Владимиру Путину про состояние дорог: Как может быть в городе Краснодаре, на улице Новороссийской, в таком состоянии дороги — студент продемонстрировал на видео глубочайшие ямы.

«Такое может быть, вы спросили — и мы видим, что может быть, но такого не должно быть», — сказал губернатор.

«Федеральные трассы развиваются, строятся, 77% федеральных трасс приведено в нормативное состояние. Но по местным, региональным рост практически не заметен. В последнее время ситуация ухудшилась, это связано с недостатком ресурсов на эти цели. Мы повысили акцизы, часть поступает в региональный бюджет. Мы постоянно к этой теме возвращаемся, но нам придется принять меры с возвращением финансирования на региональном уровне. Это еще и вопрос к местному управлению — что они считают приоритетным при распределении средств», — сказал президент

Владимир Путин заявил о том, что знает, как живут простые люди сегодня.

«Знаю, конечно. Во-первых, у меня общение есть до сих пор. А во-вторых, я недавно рассказывал своим коллегам, как моя семья жила. Рассказал о том, как мой папа лазил счётчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя — и в полном объёме за электричество», — заявил Путин.

«У меня до сих пор привычка есть — я не могу оставить включённым свет. Я когда выхожу, всегда свет выключаю. Поэтому я это очень хорошо знаю», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин задал вопрос Валерию Газзаеву: «В футбол играть будем?» — спросил он.

Вопрос: Что вы делаете в свободное время?

«Работаю», — ответил Путин.

Вопрос про цифровую экономику: «Говорят, что вы заболели цифровой экономикой. Это правда?»

«Я здоров», — ответил Путин.

Без цифровой экономики у страны нет будущего. Поэтому надо ее развивать. У нас для этого есть все предпосылки. Информатика, математика — это те предметы, которые хорошо развиты в наших школах, подчеркнул президент.

Валерий Газзаев перебросил мяч и спросил Владимира Путина о том, как выступит российская команда на чемпионате мира.

«Валерий, я хотел бы от Вас это услышать», — ответил Газзаеву Путин.

«У меня такое же мнение, как у вас», — отреагировал Газзаев.

«Будем надеяться на то, что ребята будут играть с полной отдачей, как настоящие бойцы, чтобы порадовали наших болельщиков хотя бы тем, что они стремятся к победе. Последние игры показывают, что потенциал у нас есть», — сказал глава государства.

Зарплата бюджетников в разных регионах отличается в разы «потому, что прожиточный минимум в регионах разный», рассказал Владимир Путин. «Производственные мощности развивались по-разному десятилетиями, — пояснил он. — Мы стараемся обеспечить сглаженность доходов, федеральным служащим платить примерно одинаковые деньги».

Путин сам отобрал вопросы, но не взял их с собой.

«Там много просьб, я постараюсь на них отреагировать», — добавил президент.

Отвечая на вопрос, что до 2030 не будет индекс пенсии, Путин сказал, что это неправда. В соответствии с законом, пенсии будут индексироваться ежегодно, как минимум на уровень инфляции.

Отвечая на вопрос о том, у кого из лидеров стран самое крепкое рукопожатие, Путин отметил, что это не то, чем измеряется сила руководителя государства.

«Сила лидера измеряется не рукопожатием, а его отношением к делу, которым он занимается, к судьбам своей страны и своего народа. Самоотдачей в ходе реализации своих полномочий», — заявил президент.

Вопрос на экране в студии: «Учимся в холодной школе. Зимой одежду не снимаем»

Путину задали вопрос, относятся ли слова президента «своих не сдаём» ко взяточникам и коррупционерам.

«Я не считаю их своими», — ответил глава государства.

«Всё будет хорошо. Так оно и будет. Подтверждаю!» — заявил Путин.

Путин обещал проверить, как самарский губернатор Меркушкин лишает ветеранов льгот. «Я не понимаю, как может губернатор Меркушкин, как и любой другой губернатор, лишить ветеранов льгот», — сказал глава государства. — Проверю».

Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике. «Во-первых, я еще работаю», — сказал глава государства. «Во-вторых, это должен определить избиратель, российский народ».

«Я конечно сам когда-то определюсь, не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы, но в конечном итоге мы не должны забывать, что избиратель, российский гражданин, только он определит, кто должен возглавлять регион, район конкретный, город, область», — заявил Путин.

Перед нами стоит много задач, заявил президент РФ. Он отметил, что многие из них взаимосвязаны. «Нам необходимо избавиться от бараков и аварийного жилья, но сделать это можно, развивая должными темпами экономику. Нам надо решить проблему производительности труда — для этого нужен переход к новому технологичному укладу, тут нужна цифровая экономика. Нам нужны новые административные формы — для этого нужно произвести серьезные преобразования в открытости управления»

Отвечая на вопрос, является ли эта прямая линия последней, Путин ответил: «Если и будет какая-то линия, то она будет прямая — вот как сегодня».

15-я прямая линия с Владимиром Путиным продолжалась немногим менее 4-х часов

Губернатор Приморского края отреагировал на вопрос о дальневосточном гектаре, который Владимиру Путину задал Иван Таркин.

«Я знаю об этой проблеме, 5 июня мне поступило от Ивана Ивановича заявление, он написал мне, что уже обращался с жалобой и в наш департамент и в различные федеральные структуры. В этот же день дал соответствующее поручение департаменту имущественных и земельных отношений. Они сейчас эти вопросом активно занимаются. Подписание договора Ивана Таркина приостановлено в связи с изъяном в федеральном законодательстве — на территории, где он выбрал земельный участок находятся охотугодья и его случай не единичный — оказалось, что разработчик закона, Министерство по развитию Дальнего Востока, упустил этот важный момент. И такая ситуация в итоге сложилась не только в Приморье. Тем не менее, этой проблемой мы занимаемся и участок заявитель обязательно получит», — пояснил Владимир Миклушевский.

На вопрос от жителя острова Ольхон на Байкале, касающийся жёстких ограничений в природоохранной зоне, отреагировали власти Иркутской области. По мнению министра природных ресурсов и экологии Приангарья Андрея Крючкова, чтобы облегчить жизнь местным жителям, необходимо вносить изменения в федеральное законодательство.

В целом вопросов, касающихся геополитики, было в этот раз не так много. Но один из вопросов международной политики, который по-прежнему сильно волнует население, — это санкции и импортзамещение. По итогам «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году можно сказать, что людей волновали в основном вопросы, касающиеся внутренней политики страны, экономики и социальной сферы.

После того, как Владимир Путин вышел из студии, он ответил ещё на несколько вопросов перед камерой.

Прямая линия президента РФ Владимира Путина — уникальное явление, не имеющее аналогов в мире, считает член Совфеда Франц Клинцевич. По его мнению, чуть ли не самыми внимательными зрителями этой прямой линии были чиновники на местах, и некоторые из них встревожила реакция президента на жалобы их «подопечных» жителей. «Не могу в связи с этим не отметить, что на прямой линии не прозвучало ни одного, так сказать, шкурного вопроса. Люди просили защитить их законные права», — отметил сенатор.

«Характерно, что практически не было вопросов, касающиеся проблем безопасности, и это несмотря на общую тревожную ситуацию в мире, несмотря на то, что практически ежедневно СМИ сообщают о терактах в той или иной его точке. Значит, люди уверены, что для обеспечения их безопасности в нашей стране делается все необходимое», — указал он.

Из международной повестки сенатор выделил афористичное определение, которое дал Путин санкционной политике по отношению к нашей стране: «Это — политика сдерживания России». «Коротко и ясно», — подчеркнул Клинцевич.

Владимир Путин на вопрос, «когда он заберет Донбасс?» ответил, что Россия делает все, чтобы минимизировать ущерб. «Вы знаете нашу позицию в целом. Но мы будем делать все, чтобы людей там поддержать вне зависимости от внешних факторов», — сказал президент РФ.

Он выразил надежду, что у киевского руководства хватит ума реализовывать минские соглашения. Он добавил, что если бы их не было — «было бы хуже». Кроме того, ситуция в Добассе не улучшаестя, а проблемы «нарастают», заключил Путин.

Смещение большей части вопросов граждан президенту РФ с внешней на внутреннюю политику свидетельствует о том, внешнее давление, санкции и попытки «сдержать Россию» воспринимаются, как естественные издержки нашего развития и усиления позиций РФ в мире, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «Мы становимся сильнее и сосредоточились на решении внутренних вопросов, чтобы укрепить страну изнутри», — указал он.

По мнению парламентария, глава государства выразил мнение подавляющего большинства наших соотечественников, когда подчеркнул, что РФ глубоко переживает за судьбу украинского народа, всегда выступает за соблюдение прав человека и защиту общих для наших народов ценностей. «Владимир Владимирович со свойственным ему остроумием предостерег украинское руководство от последствий непродуманного и спешного бегства в сторону Европы», — подчеркнул он.

Что касается восстановления отношений с США, испорченных не по вине России, президент подтвердил готовность РФ к взаимоуважительному сотрудничеству с американскими коллегами в глобальных мировых вопросах, которые невозможно эффективно решать в одиночку, продолжил депутат.

Также президент еще раз обозначил, что главной целью России в Сирии остается уничтожение международного терроризма и стабилизация ситуации на всем Ближнем Востоке, а также способствование восстановлению мирной жизни и разрушенной террористами страны, отметил Железняк.

После окончания «прямой линии» с президентом Владимиру Путину задали вопрос по поводу поддержки курдов российской стороной. Глава РФ подчеркнул, что Россия всегда поддерживала курдов и будет продолжать это делать. Россия осознает всю серьезность кудского вопроса, и будет продолжать работать в направлении его разрешения, сказал Путин.

Площадкой для выработки предложений по корректировке экологического законодательства в интересах жителей природоохранных территорий, в том числе для жителей Ольхона могла бы стать межфракционная рабочая группа «Байкал», считает председатель объединения, депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен, комментируя итоги «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. «О проблемах, с которыми столкнулись, в частности, многие жители Байкальского региона из-за ужесточения природоохранного законодательства хорошо известно», — сказал он.

По его словам, 16 июня состоится заседание межфракционной рабочей группы «Байкал», и вопрос корректировки экологического законодательства в интересах жителей природоохранных территорий — один из основных в его повестке. «То, что проблема прозвучала в ходе прямой линии, безусловно, мобилизующий фактор», — заявил Тен. Он высказался за сбалансированный подход к проблеме.

У президента спросили про сделку по продаже РБК Березкину. «Я сделку не обсуждал и с Прохоровым не встрачался, но не исключаю, что такая встреча может состояться», — отметил Путин.

Президент России прокомментировал принятие итогового коммюнике первого международного экономического форума «Один пояс — один путь» в Пекине в мае 2017 года. главы государств и правительств 30 стран мира приняли итоговый коммюнике экономического форума Один пояс один путь.

«Я считаю, что это мероприятие является уникальным. Это инициатива председателя КНР, нашего большого и моего личного друга Си Цзиньпина. Оно прошло удачно. Это удачное, крупное мероприятие. Рассчитываю, что оно положило начало новому этапу сотрудничества в Евразии», — заявил Путин.

Путин отметил необходимость объединения усилий в рамках ЕАЭС и в рамках китайской инициативы Шёлкового пути. «Можно ли это сделать? Уверен, что можно. Потому что даже в сфере экономики, — я не говорю про стратегический уровень нашего партнёрства, — у нас много совпадающих целей и взаимодополняющих возможностей (с Китаем — прим.)», — подчеркнул он.

«У меня нет никакого сомнения, что мы будем работать вместе и эта работа будет эффективной, принесёт пользу как китайскому, так и российскому народу, и не только нам — будет влиять на глобальную конъюнктуру», — добавил он.

Президент РФ ответил корреспонденту ВВС на вопрос о том, считает ли он оппозиционера Алексея Навального своим конкурентом на президентских выборах 2018 года. По его словам, такие вопросы — это в определенном смысле пропаганда тех, на кого ориентируется ВВС. Он пояснил, что протестные акции всегда возможны в рамках демократических процедур.

«Думаю, что это хороший способ донести до любой власти точку зрения людей, которые в чем-то с властью не согласны», — сказал Путин.

«Любые формы протеста должны оставаться в рамках закона. Те, кто нарушает закон, должны отвечать за эти нарушения», — заявил Путин, уточнив, что отвечать должны и участники акций протеста, и власть, если чиновники нарушают закон.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя протестные акции Алексея Навального, заявил, что использовать акции и митинги для решения проблем — это одно дело.

«Другое дело — использовать акции для провокаций и для самораскрутки. Это я не приветствую», — сказал Путин.

Среди внешнеполитических, международных тем разговора особое место по-прежнему заняла ситуация на Украине, отметил, комментируя «прямую линию с президентом РФ», полпред РФ в Контактной группе по урегулировании ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Люди очень хотят, чтобы гражданская война в соседней, братской для нас стране скорее прекратилась. И я бы назвал это внимание российского общества, наших соотечественников, неравнодушных и ответственных людей в других странах — одним из тех факторов, которые помогают минскому процессу, не дают пересмотреть, исказить его смысл», — заявил Грызлов, отметив, что существует только один путь к миру на Украине — это реализация Минских соглашений, точное и последовательное выполнение сторонами внутриукраинского конфликта взятых на себя обязательств. «Вот это необходимо делать киевским властям, а не запрещать социальные сети, не мешать людям общаться друг с другом», — отметил он.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, кому адресовалась его фраза «да дураки» в разговоре с актером Евгением Мироновым в связи с обысками у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

«Я уже сам не помню, что говорил, когда мне передавали это письмо. Письмо я действительно прочитал. Я уже не помню, в каком контексте, какие там дураки», — заявил Путин.

«Хотя могу сейчас представить, если не ошибаюсь, сейчас воспроизведу: речь, видимо, шла о том, что обыски, изъятие документов производились при силовой поддержке», — продолжил он.

Президент отметил, что «ничего умного» в таких действиях не видит, поскольку «нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой».

По его мнению, в российской практике силовая поддержка применяется «сплошь и рядом даже там, где это совершенно не нужно делать», в том числе даже при «проведении соответстсвующих следственных действий в самих силовых структурах».

Путин подчеркнул, что с самим Серебренниковым лично не знаком и отметил, что многое он создавал при поддержке государственных финансов.

«Я не даю сейчас оценки его творчеству — совершенно к этому не готов. Но никаких ограничений, связанных с его творческой деятельностью, не было и нет. Потому что ему просто давали государственные деньги. Но если уж кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно, в соответствии с законом», — пояснил Путин.

«Возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Всё, здесь больше ничего нет. Но окончательно сделать вывод может только суд после предварительного расследования», — добавил президент.