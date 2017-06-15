Берлин, 15 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Количество миллионеров в 2016 году выросло на 8%, сообщает 15 июня Der NDR, ссылаясь на официальные данные международного рейтинга Global Wealth Report.

Пирамида капиталистического общества

Отметим, что рейтинг был создан аналитиками швейцарского банка Credit Suisse.

Согласно рейтингу, 45% мирового имущества сосредоточены в руках миллионеров и миллиардеров.

Мировой рост финансовых активов составил 5,3% и достиг $166,5 трлн.

Эксперты сообщают, что к 2021 году рост активов может составить 51%: расти в среднем на 6% в год.

Таким образом, к 2021 году они могут составить $223 трлн.

Немецкие СМИ сообщают о том, что $6,3 трлн распределены между «богачами» Германии.