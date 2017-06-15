Ярославль, 15 июня, 2017, 10:53 — ИА Регнум. В Ярославской области закончил свою работу передвижной медицинский комплекс Федерального медико-биологического агентства в рамках проекта «Мобильная медицина». Осмотрены около 6500 взрослых пациентов и 314 детей. Проведено более 12 тысяч диагностических и лабораторных исследований, впервые выявлено 266 заболеваний, 79 человек направлены на госпитализацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Владимир Уйба и Дмитрий Миронов

Региональные власти заявили, что проект будет продолжен в следующем году. Проект «Мобильная медицина» с участием Федерального медико-биологического агентства проводился на территории региона с 22 мая. Передвижной медицинский мобильный комплекс объехал 24 населенных пункта. Ежедневно специалистами диагностического комплекса ФМБА осматривались не менее 300 пациентов.

«Мобильные поликлиники для такой большой страны, как наша, — это, возможно, лучшее решение. В Ярославской области работали 25 врачей. По субботам прием вели детские специалисты: иммунологи, нефрологи, эндокринологи, хирурги. Это те врачи, которые есть даже не в каждом областном центре. И нашей главной задачей является именно выявление заболеваний на ранней стадии. Это не только спасает жизни, но и экономит деньги. Лечение запущенных случаев, как правило, требует значительных средств», — сказал руководитель ФМБА Владимир Уйба.