На Алтай пришла аномальная жара
Барнаул, 15 июня, 2017, 10:54 — ИА Регнум. В течение пяти ближайших дней в Алтайском крае будет стоять аномальная жара: столбик термометра поднимется до +35˚С. Специалисты ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю не исключают, что жаркая и ветреная погода будет поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.
«Ответственным ведомствам важно своевременно предпринять меры, чтобы не допустить распространения огня на населённые пункты (в т.ч. дачные поселки), линии ЛЭП, объекты связи, задымления трасс федерального и местного значения», — отмечается в официальном сообщении спасателей.
Между тем, по оперативным данным Регионального диспетчерского пункта Минприроды Алтайского края, за прошедшие сутки на землях краевого лесного фонда был ликвидирован только один пожар. Произошел он в Егорьевском районе по причине несоблюдения населением правил пожарной безопасности на природных объектах. Огнем пройдено 0,04 гектара.
Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона, с 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 114 пожаров, огнём пройдена площадь 117,38 га.