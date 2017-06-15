Барнаул, 15 июня, 2017, 10:54 — ИА Регнум. В течение пяти ближайших дней в Алтайском крае будет стоять аномальная жара: столбик термометра поднимется до +35˚С. Специалисты ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю не исключают, что жаркая и ветреная погода будет поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.

Светлана Шаповалова Лето. Алтай

«Ответственным ведомствам важно своевременно предпринять меры, чтобы не допустить распространения огня на населённые пункты (в т.ч. дачные поселки), линии ЛЭП, объекты связи, задымления трасс федерального и местного значения», — отмечается в официальном сообщении спасателей.

Между тем, по оперативным данным Регионального диспетчерского пункта Минприроды Алтайского края, за прошедшие сутки на землях краевого лесного фонда был ликвидирован только один пожар. Произошел он в Егорьевском районе по причине несоблюдения населением правил пожарной безопасности на природных объектах. Огнем пройдено 0,04 гектара.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона, с 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 114 пожаров, огнём пройдена площадь 117,38 га.