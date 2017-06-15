Астрахань, 15 июня, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В Астраханской области хлебопекарная и кондитерская отрасли испытывают ряд серьёзных проблем. Прежде всего, речь идёт об уходе официальных производителей в тень, что ограничивает количество легальных рабочих мест и снижает поступления налогов в бюджет. Такая информация была озвучена на встрече главы кабинета министров региона Расула Султанова с бизнесменами, главной темой которой стала легализация местного производства, сообщает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Mptpr.astrobl.ru Хлебобулочные изделия

Ещё одна палка в колёса — значительная доля нелегальной хлебной продукции на астраханском рынке. Стремясь сэкономить, недобросовестные производители используют недорогое сырье, поэтому о качестве такой продукции говорить сложно. Ещё в 2016 году заместитель директора ООО «Хлебозавод Наримановский» Сергей Бурлаков заявлял, что более 70% хлебной продукции на астраханском рынке — фальсификат.

«В Астрахани осталось только два крупных хлебозавода, продукция которых на 90% придерживается норм ГОСТа, — цитирует издание Каспий. инфо слова Бурлакова. — В регионе работает значительное количество нелегальных пекарен, буквально с земли продается совершенно сомнительного качества хлебная продукция в виде всевозможных лавашей и тому подобного».

Немаловажной проблемой является и привозная продукция. Предприятия готовы наращивать объёмы производства, но сбывать её, как оказывается, некуда. Сегодня на полки крупных сетевых магазинов попадает волгоградский хлеб. Его доля от общего объёма, по неофициальным данным, составляет 30%.

Помочь наладить взаимодействие местных товаропроизводителей и торговых сетей, представленных на региональном рынке, намерено региональное правительство. Власти уверены, что астраханский хлеб должен быть представлен в супермаркетах.

Добавим, что о проблемах хлебопекарной отрасли говорилось и в 2016 году. Тогда остро стоял вопрос о снижении объёмов производства хлеба. Как пояснил директор хлебозавода «Наримановский» Ирахид Миришов, в первую очередь, это было связано с тем, что выпуск продукта организуется по заявкам торговых организаций.

«Последние, в свою очередь, зачастую отдают предпочтение аналогичным товарам из других регионов, в результате чего происходит вытеснение с рынка продукции крупных хлебозаводов региона. Кроме того, уже тогда увеличилась доля мелких производителей хлеба, которые предлагают более выгодные ценовые условия для магазинов», — добавил Миришов.

В марте 2017 года в Астраханской области заговорили о возможности создания ассоциации хлебопеков региона. Подобные объединения существуют во многих российских городах. О ёё создании на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным заявил гендиректор ООО «Хлебозавод Наримановский» Ирахид Миришов, которого глава региона назначил на общественных началах своим советником по вопросам развития кондитерской и хлебопекарной продукции области.

«Я думаю, что в скором времени мы создадим рабочую группу и будем работать со всеми производителями для того, чтобы хлебопёки достойно представляли наш регион в производстве хлебобулочных изделий», — сказал советник.

На сегодня в Астраханской области производством хлеба занимаются более 100 предприятий, при этом порядка 60% приходится на крупные хлебозаводы.