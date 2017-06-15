Сантьяго, 15 июня, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Рейтинговое агентство Moody’s предупреждает Чили о том, что невысокий рост чилийской экономики (по классификации агентства Aa3, стабильный) провоцирует более высокие уровни госдолга, сообщает информационное агентство EFE.

Чили флаг

«Государственный долг Чили в 2018 году будет почти на 20 процентных пунктов выше, чем в 2011 году», — подчеркивают аналитики агентства в своем анализе, опубликованном 14 июня.

По данным Moody's, низкая стоимость меди, основного экспортного товара этой страны, низкий уровень доверия бизнеса и потребителей, а также снижение частных инвестиций способствовали слабому росту в Чили в последние годы.

«Рост будет оставаться ниже 2% в 2017 году и поднимется выше 2% к 2018 году», — говорится в тексте анализа.

Тем не менее, снижение уровня инфляции будет способствовать потребительскому доверию, хотя слабые рынки труда могут ограничить потребления.

Аналитики добавляют, что для правительства Чили низкий рост экономики в сочетании с увеличением государственных расходов и возможной необходимостью рекапитализации государственных предприятий приведет к увеличению отношения долга к ВВП до 25% в 2017 году и до 28% в 2018 году с 21% в 2016 году. Это почти на 20 процентных пунктов выше, чем в 2011 году, когда госдолг составлял только 11% ВВП.

В анализе говорится, что, несмотря на увеличение налогов, принятое в 2014 году на финансирование образования, государственные доходы составили 0,8% ВВП, что значительно меньше периода 2011−2013 годов из-за снижения экономической активности.

«В результате, сальдо бюджета смещается к дефициту — 2,2% ВВП в среднем за период с 2014 по 2016 годы, от профицита 0,4% ВВП в период 2011—2013 годов», — добавляет агентство.

Moody's ожидает, что за 2017 год темпы роста экономики Чили будут расти и постепенно приблизятся к потенциальной скорости роста 3%, частично под влиянием президентских выборов в ноябре 2017 года, которые могут сыграть фундаментальную роль.

Напомним, по некоторым оценкам, Чили обладает одной из самых успешных экономик среди стран Латинской Америки. Так, по данным консалтинговой фирмы Boston Consulting Group в Чили средний класс имеет больше ресурсов, чем в любой другой стране Латинской Америки. И, несмотря на значительную концентрацию богатств в руках определенного круга семей, средний класс Чили также причастен к владению основными компаниями в стране.