Насосная станция в Донбассе возобновила работу
Киев, 15 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. 15 июня запущена в работу насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».
Согласно сообщению, станция была запущена утром 15 июня, на данный момент ожидается заполнение водопроводной сети, после чего вода начнет поступать на две фильтровальные станции — Красноармейскую и Великоанадольскую.
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Как отметил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебровский, до жителей населенных пунктов вода дойдет к вечеру 15 июня.
Напомним, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода была остановлена после обстрелов 10 июня. В результате без воды остались 72 населенных пункта — 14 городов и 58 поселков, в которых проживает около 400 тыс. человек.
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Помимо этого, в Авдеевке сохраняется чрезвычайная ситуация, поскольку более недели в городе отсутствует централизованное газоснабжение из-за пробития газопровода. Ремонтные работы не могут быть проведены из-за отсутствия гарантий безопасности рабочих.