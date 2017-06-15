Киев, 15 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. 15 июня запущена в работу насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

Антон Привальский ИА Красная Весна Вода утекает

Согласно сообщению, станция была запущена утром 15 июня, на данный момент ожидается заполнение водопроводной сети, после чего вода начнет поступать на две фильтровальные станции — Красноармейскую и Великоанадольскую.

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Как отметил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебровский, до жителей населенных пунктов вода дойдет к вечеру 15 июня.

Напомним, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода была остановлена после обстрелов 10 июня. В результате без воды остались 72 населенных пункта — 14 городов и 58 поселков, в которых проживает около 400 тыс. человек.

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Помимо этого, в Авдеевке сохраняется чрезвычайная ситуация, поскольку более недели в городе отсутствует централизованное газоснабжение из-за пробития газопровода. Ремонтные работы не могут быть проведены из-за отсутствия гарантий безопасности рабочих.