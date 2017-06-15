Москва, 15 июня, 2017, 10:34 — ИА Регнум. В Москве 15 июня на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Последние несколько месяцев он находился в больнице после перенесенной операции на ноге.

Цитата из к/ф «Летят журавли». реж. Михаил Калатозов. СССР. 1957

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года в городе Владимире в актерской семье. Его отец и мать Владимир Баталов и Нина Ольшевская служили в Московском художественном театре. Спустя три года после рождения сына они развелись, Ольшевская вышла замуж за писателя Виктора Ардова, Баталов жил с отчимом в Москве на Большой Ордынке.

В годы Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Бугульму, там Ольшевская создала театр, на сцену которого впервые вышел Алексей Баталов. Его дебют в кино состоялся в 1944 году в фильме Лео Арнштама «Зоя».

Закончив в 1950 году Школу-студию имени Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТе, Баталов поступил на службу в Московский художественный академический театр. Тогда же его командировали в труппу Театра Советской армии для прохождения военной службы.

В 1953 году Алексей Баталов вернулся во МХАТ, а в 1954 году началась его работа в кино. Актер снялся в четырех лентах режиссера Иосифа Хейфица на Ленфильме — «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой» и «День счастья».

Цитата из к/ф «Большая семья». реж. Иосиф Хейфиц . СССР. 1954 Алексей Баталов

Цитата из к/ф «Дорогой мой человек». реж. Михаил Ромм. СССР. 1958

Первым громким успехом стала роль Бориса Бороздина в легендарной картине «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова. Фильм был удостоен Золотой пальмовой ветви Международного кинофестиваля в Канне и стал культовой лентой десятилетия.

Баталов снимался в фильмах «Мать» (1956, режиссер Марк Донской), «9 дней одного года» (1961, режиссер Михаил Ромм), «Живой труп» (1969, режиссер Владимир Венгеров), «Бег» (1970, режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов), «Чисто английское убийство» (1974, режиссер Самсон Самсонов) и «Звезда пленительного счастья» (1975, режиссер Владимир Мотыль).

Фильм «Москва слезам не верит» (1980, режиссер Владимир Меньшов), в котором Баталов сыграл главную роль Гоши, получил премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Эта лента стала фильмом года в СССР, а Баталов — культовым актером.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Знакоство в электричке

Как режиссер-постановщик Алексей Баталов снял три картины — «Шинель» (1959) по Николаю Гоголю, «Три толстяка» (1966) по Юрию Олеше совместно с Иосифом Шапиро и советско-чехословацкий фильм «Игрок» (1972) по Федору Достоевскому.

В 1980—2000-е годы Баталов в основном занимался педагогической деятельностью: он вел с 1975 года мастерскую во ВГИКе, и там же был художественным руководителем актерского факультета.

Многие годы он являлся секретарем правления Союза кинематографистов СССР, председателем комиссии ВЦСПС по премиям в области литературы, искусства и журналистики. В 1984 году в издательстве «Искусство» вышла его книга «Судьба и ремесло», также он написал книгу «Диалоги в антракте» и главу об Анне Ахматовой в книге «Легендарная Ордынка».

Алексей Баталов — лауреат многих советских, российских и международных премий и званий. В 1966 году за художественный фильм «9 дней одного года» он был награжден Государственной премией РСФСР, в 1967 году — премией Ленинского комсомола.

В 1976 году Алексей Баталов стал Народным артистом СССР, в 1981 году — лауреатом Государственной премии СССР, в 2000 году — премии президента РФ в области литературы и искусства, 2006 году — Государственной премии РФ.

В 1989 году ему присвоено звание Герой Социалистического труда. Также он был награжден двумя орденами Ленина (1967, 1989), орденом «За заслуги перед Отечеством» III (1998) и II (2008) степеней, Славянским орденом культуры «Кирилла и Мефодия».

В 2008 году имя Алексея Баталова было присвоено Бугульминскому государственному русскому драматическому театру (Татария).

Баталов был дважды женат, первым браком — на Ирине Ротовой (в этом браке родилась дочь Надежда). Во второй брак с цирковой артисткой Гитаной Леонтенко он вступил в 1963 году, у них родилась дочь Мария, которая с рождения страдает детским церебральным параличом.