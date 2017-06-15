Вена, 15 июня, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Австралия выплатит компенсацию 1900 беженцам в размере €42 млн за то, что они пережили на острове Манус, пишет Der Focus.

Босх Иероним. Сошествие Христа в ад

Беженцы, ищущие убежище в Австралии, подали на правительство коллективный иск. Они требуют выплаты компенсаций за «бесчеловечное» отношение с ними в австралийском лагере для беженцев на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее.

Напомним, остров Манус — одна из буферных зон для беженцев. Австралия не размещает у себя мигрантов, а отправляет их на острова, где они должны ждать «судьбоносного» решения правительства.

Фактически получается, что беженцы с острова Манус в Австралию не возвращаются по разным причинам: их лишают права на свободу передвижения, дети и взрослые подвергаются физическому и сексуальному насилию, многие беженцы выбирают путь самоубийства, лишь бы не находиться в таких условиях.

ООН неоднократно обращалась с критикой в адрес правительства Австралии и призывала не отправлять беженцев на остров.

На жестокую политику Австралии по сдерживанию беженцев жалуются многие представители правозащитных организаций.

Критика усилилась после того, как The Guardian опубликовала в 2016 году внутренние отчеты австралийских лагерей для беженцев на островах.

«Я покинул мою страну, чтобы найти мир в Австралии, но нас всех отправили в ад на Манус, там царила жестокость, и многие мои друзья, к сожалению, еще там», — говорит сирийский беженец, вернувшийся с острова.

В настоящее время Австралия ведет переговоры с третьими странами о принятии беженцев.