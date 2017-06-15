Ярославль, 15 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославле арендаторам муниципального имущества разрешили зачитывать ремонт помещений в счет арендной платы. Соответствующие изменения в Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью принял муниципалитет Ярославля 14 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете.

Деньги

Арендаторы смогут погасить таким образом до 50% арендной платы. Ранее аренда взималась исключительно в денежной форме. Проект решения был предложен мэрией города и вызвал неоднозначную реакцию депутатов. Представители исполнительной власти сообщили, что такой порядок будет касаться только объектов, которые не сданы в аренду и простаивают ввиду их плохого состояния. В бюджете нет денег на их ремонт, однако арендатор сможет сам сделать его в счет арендной платы.

«У нас есть около 100 помещений, которые не сдаются в аренду. Ряд объектов находится в зоне ЮНЕСКО», они нуждаются в реставрации», — сказал первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов.

При этом на рассмотрение депутатов не был представлен порядок, по которому будет решаться, в каких случаях ремонт зачитывать в счет аренды, а каких — нет. По мнению ряда депутатов, этот документ должен быть разработан мэрией и утвержден депутатским корпусом. Мэрия планирует принять порядок своим постановлением.

«Мы же понимаем, что предприниматель может нарисовать затраты на реконструкцию», — сказал депутат Олег Ненилин.

Ненилин попросил прокуратуру прокомментировать проект решения, но представитель надзорного органа заверил, что все делается на законных основаниях. Депутат Сергей Выржиковский отметил, что документ не делает различия между не сданными и сданными в аренду объектами и может распространятся на всех предпринимателей.

«Ни перечня имущества, которое таким образом будет сдаваться в аренду, ни порядка предоставления не было представлено. Это недоработка исполнительной власти», — сказал Сергей Выржиковский.

Противники решения посчитали, что возможность зачитывать ремонты в счет аренды может повлечь за собой злоупотребления со стороны чиновников. Такой порядок действовал в 2000-х годах, однако затем был отменен именно в силу непрозрачности процедур.

Мэрия города уже пыталась изменить исключительно денежную аренду на денежно-натуральную в начале 2017 года, но тогда депутаты согласились изменить порядок только в отношении городских бань.

Теперь возможность аренды с зачетом ремонта распространится на всю городскую недвижимость. Это решение на заседании муниципалитета удалось принять со второй попытки, после включения поименного голосования.