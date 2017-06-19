Москва, 19 июня, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В 2017 году рост цен на продукты питания практически стабилизировался. По данным Росстата, в Москве с начала 2017 года индекс потребительских цен снизился на 2,2%, в Санкт-Петербурге — на 2,4%. Ожидается временное колебание цен на сезонные фрукты и овощи, но отмечается закрепление на одном уровне цен на мясную продукцию. Как заявили опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты, в российской экономике ещё сильна зависимость от иностранных поставок оборудования и продукции, но к 2020 году она будет снижаться, что также скажется на ценах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Что касается динамики роста тарифов на электроэнергию и ЖКХ, то ближайшее повышение тарифов произойдёт 1 июля. В среднем по стране повышение достигнет 4%, и подобные темпы роста сохранятся примерно до 2019 года.

«На хлеб и хлебобулочные изделия цены с начала года возросли приблизительно на 3%. Поскольку цены на этот вид продукции находятся под контролем исполнительной власти, то следует ожидать их роста в пределах годовой инфляции, то есть не более 5,5% — 6%», — заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Виталий Шаров.

По его словам, ожидается характерное сезонное изменение цен на овощную продукцию: понижение цен в период с июня по конец сентября и затем рост на уровне 6%—8% к концу 2017 года. На мясном рынке сложилась сильная конкурентная ситуация, поэтому серьезного изменения существующих цен ожидать не приходится до конца года. Рост цен на этот вид продуктов питания уже произошел в 2016 году.

В большой степени рост стоимости продуктов питания определяется курсом рубля по отношению к доллару и евро, тарифов на электричество и коммунальные услуги, ростом цен на бензин и дизельное топливо. В мае 2017 года значительное влияние на рост потребительских цен оказывало удорожание плодоовощной продукции.

Руководитель центра международного агробизнеса высшей школы корпоративного управления РАНГХиС Анатолий Тихонов отметил, что в 2018 году цены на продукты питания вновь могут начать рост. Среди факторов повышения стоимости он отметил зависимость от качества урожая.

«Говорить о стабилизации можно, но вызывает вопрос плодоовощная группа, видите, какая погода. Урожай на продукцию не оправдывается, поэтому здесь, скорее всего, будет идти дальнейшее повышение. Если не пойдет чёрный импорт, то я думаю, что да — ситуация стабильная, никаких трудностей мы не видим. С другой стороны, если говорить о том, что будет на будущий год — всё зависит от урожая. Если он не оправдается и будет ниже запланированной нормы, то можно ожидать, что пойдет в рост цена на муку, так как она зависит от зерновых», — полагает Анатолий Тихонов.

По его словам, сейчас преходящих запасов достаточно, чтобы не ожидать резкого изменения цен. Также сохраняется традиционная зависимость цен от курса рубля по отношению к доллару и евро, от стоимости бензина и дизельного топлива. Тем не менее ожидать, что цены будут снижаться без привязки к курсу валюты, например, из-за роста конкуренции, нельзя.

«Как правило, когда снижается курс валют, цены почему-то не опускаются — есть у нас такая российская особенность. Конечно, конкуренция влияет на цены, но пока нам конкурировать не с кем, нет импорта, фактически нет продовольствия, есть только страны СНГ-партнеры и страны Евразийского союза. Качество их продуктов, конечно, уступает России, потому что у нас довольно высокие требования к качеству продукции», — считает Тихонов.

Он отметил, что если конкуренция и хороша для экономики, то вследствие того, что на российском рынке программа импортозамещения запущена только в 2014 году, конкуренцию можно наблюдать лишь в некоторых отраслях сельского хозяйства. В данном случае уместно говорить лишь о соперничестве в животноводстве. В других сферах нет такой отраслевой конкуренции, рынок наполнен не до конца.

О зависимости цен от курса валют заявили и в Торгово-промышленной палате РФ. Генеральный директор ММБА, председатель комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр Борисов также отметил, что сельское хозяйство отличает высокая доля импорта.

«Значительная часть семенного фонда, эмбрионной базы животных, специй и пищевых добавок, а также оборудования для пищепереработки импортируется», — заявил он.

По оценкам Росстата, производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов с годами увеличивается. Так, за 2016 производство мяса крупного рогатого скота повысилось на 106%, молока — на 101%, фруктов и ягод — на 84%.

Как отметил Анатолий Тихонов, политика импортозамещения работает, но существуют определенные сложности. Во-первых, есть проблема с плодовой продукцией, для которой не хватает земли. Для того, чтобы обезопасить себя в плане импорта, необходимо иметь в большом количестве закрытый грунт. Во-вторых, есть проблемы с молоком. Чтобы выйти на должные показатели, нужно иметь около 2 миллионов голов дойного стада. Более оптимистичный прогноз эксперт дает в отношении мясного скотоводства.

«Уровень мясного скотоводства за последние 3−4 года у нас в стране поднялся с 1,5% до 15%», — подчеркнул Тихонов.

Он также отметил, что народное хозяйство показывает рост благодаря наложенным санкциям.

По словам Виталия Шарова, экономика России адаптировалась к санкциям и постепенно выходит на траекторию роста. На российско-германской сырьевой конференции вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что товарооборот между Россией и Европейским союзом за последние 4 года сократился в два раза за счёт падения сырьевых цен и последовавшей за этим девальвации национальной валюты. Санкции же повлияли на данное снижение лишь на 10%. При этом изменилась и структура товарооборота, а именно доля Европейского союза в общем объеме международной торговли России сократилась с 50% до 40%, а доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона увеличилась с 20% до 30%.

«Введение санкций против Российской Федерации явилось мощным стимулом развития экономики страны. В результате мы вышли на новые мировые рынки сбыта продукции, произошло развитие сельского хозяйства, была внедрена программа по импортозамещению во всех производственных отраслях. На 12 крупнейших стран-импортеров приходится 84% всего импорта ЕС из России, при этом на 12 крупнейших стран-экспортеров приходится 85,3% экспорта ЕС в Россию», — утверждает Шаров.

По данным Росстата, в мае 2017 года в группе услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования — на 10,6%. Тарифы на электроэнергию, газ и ЖКХ также будут расти с июля 2017 года.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов, в среднем по России цифра поднимется до 4%. Он предлагает ориентироваться на прогноз министерства экономического развития, составленный на 2017−2019 годы. Пока политика на федеральном уровне определена уровнем инфляции, и власти будут этого принципа придерживаться.

«Индексация тарифов зависит от нескольких факторов. Среди них первый — общеэкономический. Происходит инфляция издержек у компании: материалы дорожают, оплату труда индексируют… Второй фактор — это инвестиционные потребности компании. Требуются значительные вложения в модернизацию оборудования, износ которого довольно высок. Например, когда утверждается инвестпрограмма, она влияет на тарифы и может быть существенным драйвером их роста», — пояснил Долматов.

По словам экономиста, третий фактор может быть связан со снижением объёмов потребления для компании, так как население стало устанавливать приборы учёта. Компании столько же отпускают полезного продукта, но при этом, естественно, платежи уменьшаются, потому что по приборам, как правило, люди потребляют меньше, чем по нормативам. Для людей, установивших счетчики, тарифы останутся такими же.

«Он (тариф) не дифференцируется в зависимости от того, пользуешься ты прибором учёта либо нормативом. Это сказывается на платеже потребителя. Платеж — это произведение тарифа на объём коммунальной услуги, если человек установил прибор учёта, то, как правило, он по прибору учёта потребляет меньше, чем по нормативу, соответственно, отсюда возникает экономия», — пояснил Илья Долматов.

Экономист Виталий Шаров, в свою очередь, отметил, что рост тарифов в России будет отличаться в зависимости от региона. Минимального повышения следует ожидать на Дальнем востоке и на Северном Кавказе — 3,5% и 2,5% соответственно. Средний рост тарифов на ЖКУ прогнозируют в Центральном федеральном округе, он составит 6,5% — 6,7%, что меньше, чем в 2016 году, когда средний рост тарифов составил 7,2%. Более чем на 10% вырастет оплата капитального ремонта домов по программе софинансирования.

Отметим, что в 2016 году Росстат и ФАС зафиксировали наибольший рост цен на мясо птицы, вторыми по величине роста цен оказались овощи и фрукты, третьими — свинина и говядина. Среди главных факторов повышения цен были названы ослабление курса рубля, запрет на импорт молочной продукции и мяса из Европы, снижение конкуренции на внутреннем рынке.