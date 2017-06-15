Москва, 15 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Слышали о предстоящей «Прямой линии с президентом РФ» три четверти жителей России (74%). Будут смотреть её в этом году 58% участников опроса. Сформулировали свои вопросы президенту 37% респондентов. Таковы данные опроса, поведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Kremin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Тех, кто хотел бы задать вопрос главе государства, беспокоят главным образом пенсии, повышение зарплаты, социальная защита населения, льготы, борьба с ростом цен, экономика, проблемы ЖКХ.

Примечательно, что 59% не готовы задать вопрос Владимиру Путину.

По мнению 74% граждан РФ, «Прямая линия с президентом РФ» нужна. Её проведение сказывается на положении дел в стране (57%): «решаются конкретные вопросы, оказывается адресная помощь, жизнь меняется к лучшему», «президент узнает о проблемах людей», «власти на местах начинают лучше работать», «это укрепляет доверие между президентом и народом», «люди многое узнают, получают ответы на свои вопросы».

При этом 29% опрошенных не видят связи между «Прямой линией с президентом РФ» и делами в государстве.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 11 июня 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 июня, состоится «Прямая линия с президентом РФ», где жители России смогут задать Владимиру Путину любые наболевшие вопросы. Смотреть или слушать «прямую линию» планируют 58% граждан.

Напомним, в ходе предыдущей программы в 2016 году в адрес президента РФ поступило 3 млн вопросов. Глава государства ответил на 80.