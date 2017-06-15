Лондон, 15 июня, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Компания Aston Martin, которая в марте 2017 года объявила о создании нового суб-бренда AMR, представила два новых варианта автомобилей Vantage, об этом 14 июня сообщило издание MotorAuthority.

Allautoexperts.com Aston Martin Vantage

Машины Vantage AMR будут выпущены ограниченной серией в 300 штук, на 200 из них будут установлены двигатели V8 объемом 4,7 л, а остальные получат под капот моторы V12 объемом 5,8 л.

Вдохновением для новых автомобилей послужили гоночные машины Aston Martin Racing. Это заметно по предлагаемым расцветкам. Машины предлагаются в вариантах расцветок: Stratus White с оранжевыми полосами, Ultramarine Black с голубыми, Zaffre Blue с красными и Scintilla Silver с серыми.

Салон будет выполнен в соответствии с внешним видом, для внешности также доступна возможность добавления элементов из углеродного волокна. Из него могут быть выполнены такие элементы, как: рамы сидений, решетка радиатора, ободки фар, корпуса боковых зеркал, часть приборной панели, внешние и внутренние дверные ручки.

Предлагаемый 4,7-литровый двигатель V8 обладает мощностью в 430 л.с., а 5,9-литровый V12 — мощностью в 595 л.с. Оба варианта автомобилей будут оснащены механической коробкой передач.

Aston Martin представит Vantage AMR после гонки 24 часа Ле-Мана, которая пройдет с 17 по 18 июня 2017 года. Компания примет участие в гонке со своим гоночным автомобилем класса GTE, созданным на базе Vantage.

В продажу Vantage AMR должен поступить в конце 2017 года, сообщается, что покупатели смогут выбрать любой из предлагаемых вариантов автомобиля. В комплекте к ним будет идти несколько аксессуаров, среди них: гоночный шлем, регистратор информации о производительности машины и набор необходимых в багажнике вещей.

Напомним, английская компания Aston Martin производит спортивные автомобили класса люкс. Большинство спорткаров собирается вручную, в каждой машине размещена бронзовая табличка, на которой написано имя ответственного сборщика. Недавно компания открыла новый завод, который расположен на территории бывшей военной базы ВВС Великобритании в городке Сент-Атан в Южном Уэльсе.