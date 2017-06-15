Москва, 15 июня, 2017, 09:52 — ИА Регнум. В России за неделю (30 мая — 5 июня) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала июня — 100,1%, с начала года — 101,8% (июнь 2016 г.: в целом за месяц — 100,4%, с начала года — 103,3%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За неделю свинина, сметана, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, сахар-песок, карамель и соль стали дороже на 0,2%. Одновременно цены на яйца куриные и крупу гречневую снизились на 0,9%, масло подсолнечное и пшено — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,3%, в том числе на картофель — 7,1%, капусту белокочанную, морковь и яблоки — 3,6−5,7%.

В то же время помидоры и огурцы подешевели соответственно на 9,6% и 7,8%, лук — на 1,0%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%, дизельное топливо — на 0,3%.

Читайте также: В России в мае инфляция составила 0,4%

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3% и продолжила расти в мае — до 0,4%.