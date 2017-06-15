Москва, 15 июня, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Министерство юстиции России закупило программу отечественного производства для распознавания лиц с камер видеонаблюдения. Об этом 15 июня сообщает газета «Известия».

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Министерство юстиции. Москва

Новое программное обеспечение «ВОКОРД Видеоэксперт» является первым отечественным комплексом для системного анализа фото‑ и видеоматериалов. В программе используется ряд технологий, не имеющих аналогов в мире.

Программа обеспечивает распознавание и улучшение визуальных характеристик цифровых документов в различных форматах, а также позволят распознавать лица с видеокамер наблюдения.

Кроме того, программа способна подавлять шумы, возникающие при съемке в неблагоприятных условиях. Она также улучшает смазанные и затемненные фотографии, позволяет получать хорошо различимые изображения на затемненных и засвеченных участках без потери информации.

С помощью новой разработки можно будет выявлять факты монтажа и подделок, улучшать качество фото и видео, проводить портретную экспертизу с использованием 3D-технологий.

«Такой программы у нас раньше не было. Мы ее уже опробовали, когда пытались спасти человека от тюрьмы. Основным доказательством выступала ночная видеозапись, где, якобы, был запечатлен обвиняемый. Однако, экспертиза, проведенная с помощью новой программы, однозначно показала — на видео другой человек», — цитирует издание гендиректора агентства судебных экспертиз Василия Рудяка.

Отмечается, что разработка возникла как проект импортозамещения. Она была создана в сотрудничестве с криминалистами правоохранительных и силовых структур. При этом учитывались их требования и просьбы.

Также разработчики сообщили, что данная программа была протестирована экспертами Следственного комитета и МВД. А к числу желающих купить новый продукт присоединились независимые бюро судебных экспертиз, адвокаты, страховые компании и банки.