Москва, 15 июня, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Национализация, если она проведена правильно, является совершенно нормальным экономическим процессом, который проводился в целом ряде развитых капиталистических стран на всем протяжении ХХ века и полностью соответствует всем нормам и принципам ООН, поэтому с целью выбраться из того нелегкого экономического и политического положения, в которое нас завели «реформы» 90-х годов, нам необходимо начать строительство многоукладной экономики, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», рассуждая о приватизации 90-х годов прошлого века в России, тема которой была затронута режиссером Оливером Стоуном в его фильме «Интервью с Путиным».

.Сергей Кургинян. Цитата из передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», russia.tv

«Теперь главный вопрос — о национализации и приватизации. Надо все-таки четко зафиксировать, что огромные национализации шли в совершенно классических капиталистических странах. Я имею в виду национализацию послевоенную в Англии, которая шла очень долго и которая привела к тому, что создалось огромное количество национализированной, то есть государственной промышленности. Национализация во Франции после войны, национализация при Миттеране в 80-е годы…» — привел Кургинян примеры успешно проведенной национализации в странах, которые пытались таким образом выйти из экономического кризиса, вызванного разными причинами.

Политолог также отметил, что, помимо всего прочего, эта процедура, если к ней правильно подойти, не противоречит нормам ООН, а также на нее есть запрос в среде ряда высокопоставленных политиков Запада, которые ищут выход из сложившегося кризиса современного капитализма эпохи транснационального глобализма.

«Ооновские принципы национализации, которые гласят, что это дело суверенной страны и она суверенно решает вопрос так, как надо. И, наконец, фраза Саркози о том, что что-то с этим капитализмом надо делать, что-то не то происходит, надо каким-то способом выбираться из-под пяты какой-то транснациональной странной олигархии. Поэтому, если мы захотим сделать национализацию и сочтем ее рациональной, то ее вполне можно сделать, никоим образом не нарушив норм существования буржуазной страны, отделив здесь мух от котлет и сделав таким способом, чтобы при определенной национализации, наоборот, чтобы большая часть бизнеса почувствовала облегчение», — заявил Кургинян.

Лидер движения «Суть времени» также сформулировал экономические принципы и форматы, подходящие для ответа на вызовы, стоящие перед Россией в XXI веке.

«Задача — создание многоукладной экономики, в которой будет госсектор и частный сектор. Они будут сосуществовать. Задача — перейти сейчас примерно к китайской модели, учтя то, что китайцы слишком либерализировали финансовый сектор, и начать быстрей развиваться», — закончил мысль Кургинян.

Напомним, что КНР в результате реформ Дэн Сяопина выстроила многоукладную экономическую модель с госсектором и планом в ее ядре и рынком с его законами на периферии, что, несмотря на все имеющиеся противоречия и перегибы, позволило этой стране сделать стремительный рывок в экономической и политической сфере в XX и XXI веках, что было признано многими ведущими экспертами.