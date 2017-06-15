Москва, 15 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Москве на 89-м году жизни скончался культовый советский и российский актер Алексей Баталов, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на друга артиста.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Алексей Баталов

По его словам, Баталов умер в ночь на 15 июня, во сне. Он лег спать и не проснулся.

Ранее Баталов находился в больнице на протяжении почти пяти месяцев. В январе актер сломал шейку бедра, операция прошла в феврале.

Позже его перевели в реабилитационный центр.

Алексей Баталов родился в 1928 году, на его счету работы более чем в 40 фильмах. Одной из самых известных ролей артиста стал Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».