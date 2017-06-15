Казань, 15 июня, 2017, 09:37 — ИА Регнум. 14 июня сборная Португалии чартерным рейсом из Лиссабона прилетела в Казань, где состоятся матчи Кубка конфедераций по футболу.

Andy03 Футбольный мяч

У входа в гостиницу, где остановилась команда, собралось большое количество болельщиков и журналистов. Люди кричали «Роналду! Роналду!»

Криштиану Роналду поблагодарил город, написав на своей странице в Instagram: «Thanks Kazan».

Действующий чемпион Европы 18 июня встретится с командой Мексики, а уже 21 июня Португалии предстоит встреча со сборной России.

Игры Кубка конфедераций в Казани будут проходить на стадионе «Казань Арена», вместимость которой позволяет принять у себя 45 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России откроет турнир в субботу, 17 июня, матчем со сборной Новой Зеландии. В Казани состоится 4 встречи, включая полуфинал.