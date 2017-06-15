Актуальные проблемы, беспокоящие жителей России: опрос
Москва, 15 июня, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Наряду с экономикой и низким уровнем жизни первые строчки народного рейтинга проблем России около полугода занимает тема здравоохранения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По итогам мая 2017 года первое место в списке проблемных тем заняли низкие зарплаты — 23% жителей России назвали их одной из важнейших проблем страны — эта доля выше, чем в начале года (18% в январе) и в мае 2016 г. (15%).
Также с января (16%) выросло беспокойство относительно состояния экономики в целом — до 24% в апреле, в мае показатель составил — 21%.
В Топ-3 проблем еще в конце 2016 г. вошло здравоохранение, и актуальность данной темы пока не снижается: 20% в мае с.г. против 12% год назад. По вопросам социальной политики в феврале-апреле показатель держался на уровне 18−19%, а в мае составил 15%.
Проблему безработицы назвали в числе основных 16% опрошенных. То же можно сказать и в отношении проблемы в сфере образования: в течение года доля респондентов, отмечающих эту тему, изменялась в пределах 8−14% (в мае — 13%).
Каждый десятый в числе проблемных тем назвал инфляцию (11%), коррупцию (11%), низкие пенсии (10%). Замыкает список в мае ЖКХ (7%).
Опрос проведен 25−29 мая 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 июня, состоится «Прямая линия с президентом РФ», где жители России смогут задать Владимиру Путину любые наболевшие вопросы. Смотреть или слушать «прямую линию» планируют 58% граждан.
Напомним, в ходе предыдущей программы в 2016 году в адрес президента РФ поступило 3 млн вопросов. Глава государства ответил на 80.