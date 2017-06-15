Москва, 15 июня, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Наряду с экономикой и низким уровнем жизни первые строчки народного рейтинга проблем России около полугода занимает тема здравоохранения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

По итогам мая 2017 года первое место в списке проблемных тем заняли низкие зарплаты — 23% жителей России назвали их одной из важнейших проблем страны — эта доля выше, чем в начале года (18% в январе) и в мае 2016 г. (15%).

Также с января (16%) выросло беспокойство относительно состояния экономики в целом — до 24% в апреле, в мае показатель составил — 21%.

В Топ-3 проблем еще в конце 2016 г. вошло здравоохранение, и актуальность данной темы пока не снижается: 20% в мае с.г. против 12% год назад. По вопросам социальной политики в феврале-апреле показатель держался на уровне 18−19%, а в мае составил 15%.

Проблему безработицы назвали в числе основных 16% опрошенных. То же можно сказать и в отношении проблемы в сфере образования: в течение года доля респондентов, отмечающих эту тему, изменялась в пределах 8−14% (в мае — 13%).

Каждый десятый в числе проблемных тем назвал инфляцию (11%), коррупцию (11%), низкие пенсии (10%). Замыкает список в мае ЖКХ (7%).

Опрос проведен 25−29 мая 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 июня, состоится «Прямая линия с президентом РФ», где жители России смогут задать Владимиру Путину любые наболевшие вопросы. Смотреть или слушать «прямую линию» планируют 58% граждан.

Напомним, в ходе предыдущей программы в 2016 году в адрес президента РФ поступило 3 млн вопросов. Глава государства ответил на 80.