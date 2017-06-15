Москва, 15 июня, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Никто из взявших власть в России после 1991 года не собирался проводить классическую приватизацию по экономическим канонам, создавая широкий слой собственников, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», рассуждая про приватизацию 90-х годов прошлого века в России, тема которой была затронута режиссером Оливером Стоуном в его фильме «Интервью с Путиным».

Красная Весна Сергей Кургинян

Комментируя знаменитое интервью Анатолия Чубайса, которое он дал в 2001 году иностранным СМИ и в котором признался, что целью всей деятельности «реформаторов» 90-х было «заколотить последний гвоздь в крышку гроба коммунизма», Кургинян отметил, что Чубайс лжет, пытаясь оправдать те преступления что были совершены в том числе и им.

«Ну, во-первых, это неправда всё… залоговые аукционы были проведены, никакого укрепления антикоммунистической базы не было. Что имеется в виду? Что эти десять человек потом скинулись на выборы, или что? Что они могли? А вот огромное возмущение этим как раз привело к тому, что напротив, голосовали за Зюганова. Это во-первых» — заявил политолог, утверждая, что истинной целью «реформаторов» была не борьба с коммунизмом, как таковым, который в тот момент никакой угрозы им не представлял, а оправдание этой борьбой своих преступлений.

По словам Кургиняна преступление заключалось в том, что никто не собирался создавать полноценный здоровый капиталистический класс, пропорциональной раздав собственность населению, докапитализировав их активы, а наоборот, было проведено обесценивание их сбережений, чтобы активы попали в руки криминалитета, который, отличие от рядовых граждан, обладал достаточным количеством финансов, чтобы скупить активы по бросовым ценам.

«Во-вторых, если бы они действительно хотели создать широкий слой собственников, то они бы не осуществили то, что они осуществили с инфляцией: они сказали, что они убрали этот денежный навес. Что имелось в виду? Законные средства граждан, которые как раз и были бы использованы, наоборот, увеличив в 10 раз. В-третьих, если бы они хотели создать этот слой, они бы не делали то, что они сделали с ваучерами. И, наконец, залоговые аукционы — это беспрецедентная мера, поэтому все, что он тут говорит — ложь, попытка оправдать свои деяния, имевшие совершенно другой характер. И мы достаточно хорошо понимаем, как именно строился диалог между одним из представителей этих залоговых аукционов и Чубайсом впоследствии, что такое РАО ЕЭС, откуда вырастает и все остальное. Так что здесь не надо вот этих бантиков», — отметил эксперт.