Сбербанк опроверг сбой при оплате услуг картами в интернете
Москва, 15 июня, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Сбербанк опроверг сбои при оплате услуг через интернет при помощи пластиковых карт, сообщает пресс--служба кредитной организации.
По данным банка, в течение дня 14 июня все оплаты проходили корректно. Сбоев не было зафиксировано.
«На данный момент никаких инцидентов, связанных с оплатой у нас не зарегистрировано», — сказали в банке.
Сообщения СМИ по поводу сбоев в банке объяснили некорректным комментарием сотрудника колл-центра.
«Приносим свои извинения за некорректный комментарий, который был предоставлен кол-центром банка для информационного агентства», — говорится в сообщении.
Накануне СМИ сообщили, что в работе Сбербанка происходят затруднения, они связаны с оплатами услуг картами через интернет.
Ранее в работе Сбербанка произошел сбой: 9 июня проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и «Мир», неполадки коснулись менее 10% операций по картам.