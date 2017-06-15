Москва, 15 июня, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Сбербанк опроверг сбои при оплате услуг через интернет при помощи пластиковых карт, сообщает пресс--служба кредитной организации.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

По данным банка, в течение дня 14 июня все оплаты проходили корректно. Сбоев не было зафиксировано.

«На данный момент никаких инцидентов, связанных с оплатой у нас не зарегистрировано», — сказали в банке.

Сообщения СМИ по поводу сбоев в банке объяснили некорректным комментарием сотрудника колл-центра.

«Приносим свои извинения за некорректный комментарий, который был предоставлен кол-центром банка для информационного агентства», — говорится в сообщении.

Накануне СМИ сообщили, что в работе Сбербанка происходят затруднения, они связаны с оплатами услуг картами через интернет.

Ранее в работе Сбербанка произошел сбой: 9 июня проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и «Мир», неполадки коснулись менее 10% операций по картам.