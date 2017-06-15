Ярославль, 15 июня, 2017, 09:15 — ИА Регнум. ОАО «Ярославльводоканал», принадлежащее мэрии Ярославля, получило в 2016 году убыток в размере 124,3 млн рублей. Об этом говорится в балансовом отчете предприятия, опубликованном на официальном сайте общества, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В 2015 году «ЯВК», согласно отчету за этот период, отработал с прибылью в 11,7 млн рублей. Однако в отчете 2016 года результат 2015 был скорректирован с прибыли на убыток в размере 72,9 млн рублей.

Ярославльводоканал

Как следует из отчета, предприятие не выполнило план по выручке, хотя она и превысила показатели 2015 года на 1%. Выручка составила 2 млрд 192 млн рублей. Невыполнение плана руководство предприятия объясняет стагнацией строительной отрасли, а именно снижением доходов от платы за подключение к сетям. Кроме того, неуклонно снижается потребление питьевой воды. В 2016 году потребление воды снизилась на 3,7%, а услуги водоотведения — на 3,4%.Расходы предприятия выросли незначительно — мене чем на 1%, что существенно ниже плана.

Интересно, что при таких финансовых показателях уже в 2017 году «Ярославльводоканал» покупал дорогие автомобили (более 10 млн), заключал сомнительные сделки на поставку химических реагентов (26 млн) и брал на себя во многом безнадежные долги жителей от управляющих компаний (37 млн). Кроме того, предприятие оказало благотворительную помощь на новогоднее украшение города (10 млн). Скандалом закончилась и закупка коагулянта, когда участник, предложивший цену на 76 млн ниже победителя, был исключен из конкурсной процедуры. Ряд этих фактов заставили депутатов муниципалитета провести проверку предприятия силами городской контрольно-счетной палаты.

Вся эта ситуация происходит на фоне неясной судьбы самого «Ярославльводоканала». В конце 2016 года правительства региона заявило о намерении объединить предприятия этой сферы и сдать их в концессию. Кроме того, «ЯВК» был предложен договор с АО «ЯроблЕИРЦ», согласно которому деньги с населения за услуги водоснабжения и водоотведения должна принимать эта организация, беря за это комиссию в 3,9%. При этом руководство региона заявило, что эти затраты не будут включены в тариф, а, значит, станут дополнительными убытками и без того убыточного предприятия.

Руководитель «Ярославльводоканала» Вадим Блощицын полагает, что политические риски могут серьезно повлиять на работу крупнейшего городского предприятия коммунальной сферы.

«Нестабильность политической и экономической ситуации в регионе может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их глобального масштаба. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность предприятия общество будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на свою деятельность, в том числе сокращение издержек производства и иных расходов, пересмотр программы капитальных вложений», — говорится в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу «Ярославльводоканала» за 2016 год за подписью директора предприятия Вадима Блощицына.

Помимо политических, директор указывает на финансовые риски, которые связаны с большой задолженностью потребителей. Изменение экологического законодательства привело к росту обязательных платежей в 14 раз с 2010 года, однако эти расходы не включаются в тариф. Управлением Роспотребнадзора водоканалу предъявлен иск в 191 млн рублей.

В этой ситуации под угрозой увольнения оказался и сам Вадим Блощицын. Как сообщают СМИ региона, его планируют отправить в отставку, а на его место назначить и.о. директора регионального фонда капитального ремонта Валерия Лещенко. Политические эксперты связывают эти перемены не только с нерешенной судьбой предприятия, но и с возможным начавшимися между руководством Ярославской области и города Ярославля по поводу контроля над крупнейшими финансовыми потоками.