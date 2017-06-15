Пхеньян, 15 июня, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи заявили 15 июня, что гражданин США Отто Вармбиер, отпущен на свободу в связи с состоянием его здоровья, сообщает 15 июня Reuters.

(stephan) Флаги КНДР

Американский студент Вармбиер отпущен на свободу по «гуманитарным соображениям», так как, находясь в тюрьме, он серьезно заболел.

По утверждению американской стороны, освобождения Вармбиера добился специальный посланник США по вопросам Северной Кореи Джозеф Юн, прибывший в КНДР с визитом.

Напомним, Отто Вармбиер был арестован в КНДР в январе 2016 года и приговорен к 15 годам лишения свободы за действия направленные против государства.

Во время пребывания в заключении гражданин США тяжело заболел и, по утверждению СМИ, впал в состояние комы, в которой находился несколько месяцев.

Выступая 29 февраля 2016 года на пресс-конференции в КНДР, Отто Вармбиер полностью признал свою вину, а также тот факт, что действовал по заданию ЦРУ США. Он попросил прощение за содеянное.