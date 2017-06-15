Берлин, 15 июня, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Благотворительная организация «Врачи без границ» выдвинула серьезные обвинения против ЕС, назвав его членов безответственными и несолидарными, пишет 14 июня Der Merkur.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сотрудники организации критикуют те страны ЕС, которые отказываются принимать беженцев с Италии и Греции, а также органы Евросоюза за то, что «никак не наказывают» нарушителей соглашения о перераспределении беженцев 2015 года.

«Приток беженцев растет с каждым днем, но на солидарность многих стран ЕС рассчитывать не приходится», — заявил председатель организации в Германии Флориан Вестфаль в ходе своего выступления в Берлине в преддверии Всемирного дня беженцев (20 июня).

Он подчеркивает, что в 2016 году «Врачи без границ» оказали экстренную помощь беженцам более чем в 40 странах. Речь идет о миллионах беженцев, нуждающихся в убежище.

Вестфаль отметил, что давление на сотрудников организации со стороны «противников» беженцев растет.

«Мы не хотим себя чувствовать преступниками и нести уголовную ответственность за те или иные обстоятельства, связанные со спасением беженцев, — добавляет он. — Но мы также не можем смотреть, как братская могила в Средиземном море пополняется каждый день».

Напомним, в знак протеста «Врачи без границ» отказались от финансирования ЕС в 2016 году. Исключением является Германия, главный «донор» организации.

В 2016 году представительство организации в Германии выплатило €126,8 млн на оказание помощи беженцам более чем в 70 странах.