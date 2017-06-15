Лос-Анджелес, США, 15 июня, 2017, 09:08 — ИА Регнум. В США на авиабазе Travis (штат Калифорния) объявлена тревога, говорится в сообщении на официальной странице базы в Facebook.

travis.af.mil Авиабаза Travis

Инцидент связан с безопасностью. Людей просят не приближаться к авиабазе, чтобы можно было предпринять необходимые меры, говорится в сообщении.

Подробности произошедшего уточняются. По предварительным данным, причиной произошедшего стали сообщения о стрельбе.

Официально эти данные были опровергнуты. Другой информации пока нет.