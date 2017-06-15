Волгоград, 15 июня, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В 2017 году в Волгоградской области смогут отдохнуть и поправить своё здоровье больше детей, чем планировалось изначально. На эти цели из областного бюджета планируется выделить дополнительно 77,518 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы 15 июня, соответствующие изменения в бюджет были одобрены на заседании комитета регионального парламента по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму.

Kdm34.ru Детский лагерь «Орлёнок»

«Меры по увеличению финансирования были выработаны совместно с органами исполнительной власти», — отметил председатель профильного парламентского комитета Николай Лукьяненко.

Как пояснил парламентарий, летний детский отдых финансируется комитетом молодежной политики, комитетом образования и науки и комитетом соцзащиты Волгоградской области. Всего на эти цели из регионального бюджета ранее ведомству было выделено 198,036 млн рублей, ещё 91,297 млн рублей — комитету образования, соцзащите — 95 млн рублей, плюс на путевки по программе «Мать и дитя» (финансируется несколькими органами госвласти) — 87, 305 млн рублей. В сумме получается 471,548 млн рублей.

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Летом отдохнуть в лагерях смогут больше половины школьников Волгограда

«Добавляя 77,5 млн к финансированию комитета молодёжноё политики, мы фактически уравниваем бюджетные ассигнования по этой статье с уровнем прошлого года. В общей сложности на летний отдых будут направлены 99 246 проживающих в регионе детей», — уточнил Лукьяненко.

Предлагаемые поправки позволят провести в детских лагерях третью и четвертую смену. При этом общее количество отдохнувших ребят будет приблизительно таким же, как и в 2016 году, добавила руководитель комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Слесаренко. Большая часть выделенных дополнительно средств поёдет на предоставление путевок детям в специализированные детские лагеря и смены, расположенные на территории Волгоградской области.

Добавим, что ещё почти 995 тысяч рублей будет выделено из региональной казны на погашение задолженности прошлых лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области летняя оздоровительная кампания стартовала 29 мая. Всего в летний период на территории региона будут работать 724 детских оздоровительных учреждения, в их числе 33 детских оздоровительных лагеря, три санаторно-оздоровительных, 680 лагерей с дневным пребыванием на базе школ, лицеев и гимназий. За это время отдохнут и поправят здоровье более 94 тысячи детей. Всего в течение года оздоровительный отдых будет обеспечен для 149 тысяч школьников региона, что составляет 55% от их общего количества.

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Кроме того, в 2017 году будет организовано 33 профильных смены патриотической, спортивной, творческой, лидерской направленности. Также запланировано проведение традиционного областного специализированного лагеря отдыха и творческой реабилитации 85 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в 2016 году на летнюю оздоровительную кампанию планировалось направить 550,9 млн рублей и оздоровить за эти деньги более 110 тысяч детей. По сравнению с 2015 годом затраты бюджета на отдых детей значительно сократились. Тогда в региональной казне на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению школьников было заложено более 708 миллионов рублей, что больше на 28 млн рублей, чем в 2014 году. Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря в среднем составила 14 742 рубля. При этом в бюджете были предусмотрены средства для выплаты компенсации родителям и организациям за самостоятельно приобретенные путевки.