Берлин, 15 июня, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Немецкая компания Audi представила кабриолет R8 V10 Spyder Plus, машина стала самым мощным кабриолетом, который когда-либо производился в Ингольштадте, такое мнение выразил 14 июня портал Сarscoops.

Motortrend.com R8 V10

Автомобиль присоединился к своим собратьям по второму поколению R8 Spyder, которые дебютировали в 2016 году. Кабриолет обладает всем, что есть у машин с фиксированным верхом.

В нем установлен атмосферный двигатель V10 объемом 5,2 л и мощностью 601 л.с., его крутящий момент составил 560 Нм. На его колеса усилие от этой силовой установки передает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Масса кабриолета составляет 1,587 т., это на 25 кг меньше, чем у стандартного R8 Spyder. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,3 секунды, максимальная скорость до которой он сможет разогнаться — 328 км/ч.

Новая модель Audi R8 V10 Spyder Plus окрашена в micrommata green, решетка радиатора выполнена в антрацитовом цвете, на автомобиле установлены 19-дюймовые колеса, но дополнительно можно установить и 20-дюймовые. Салон автомобиля выполнен в черном цвете, при отделке использована натуральная кожа наппа.

Автомобиль может быть покрашен в 11 различных цветов, для складной крыши доступно 3 цвета, для крыльев — 5 цветов. Есть еще много опций внешнего и внутреннего оформления, которые клиент сможет выбрать в рамках программы Audi exclusive.

Цены на новый Audi R8 V10 Spyder Plus начинаются от € 207 500 ($ 232 450) в Германии, первые автомобили попадут на рынок летом 2017 года. Издание сообщает — пока нет информации о том, сколько будет стоить автомобиль в США, но известно, что цена на него там будет выше.

Напомним, новое поколение Audi R8 Spyder было представлено в марте 2016 года на автосалоне в Нью-Йорке. На выставку компания привезла автомобиль с двигателем FSI объемом 5,2 л и мощностью 540 л.с.