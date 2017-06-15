Пекин, 15 июня, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Китай запустил 15 июня свой первый рентгеновский космический телескоп для наблюдения за черными дырами, пульсарами и гамма-всплесками. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

tpsdave Черная дыра

Телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT) был выведен на орбиту ракетой-носителем «Long March — 4B» («Чанчжэн — 4Б»), которая была запущена с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Напомним, ранее академия наук КНР опубликовала заявление о возможности такого запуска. А ее ведущий научный сотрудник Чжан Шуаннань рассказал, что телескоп обладает уникальными характеристиками, которые позволяют вести наблюдения за высокоэнергетическими небесными телами, например, черными дырами или нейтронными звездами.

По его словам, HXMT позволит пролить свет на процесс возникновения черных дыр и сильных магнитных полей нейтронных звезд.

Телескоп HXMT способен работать в диапазоне от 1 до 250 кэВ. Ранее для подобных наблюдений китайским специалистам требовалось сразу несколько орбитальных аппаратов. Чжан Шуаннань отметил, что во вселенной представлены сотни миллиардов черных дыр и нейтронных звезд, для наблюдения за которыми необходимы новые спутники.