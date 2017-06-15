Уфа, 15 июня, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Выплаты вознаграждений топ-менеджерам «Башнефти», которые должны были осуществляться в 2015—2019 годах, являются незаконными. Такое решение вынес Ленинский районный суд Уфы, сообщают 15 июня «Известия».

(сс)GDJ Суд

Речь идет о программах, утвержденных бывшими руководителями нефтяной компании. По итогам 2016 года топ-менеджеры должны были получить вознаграждения на общую сумму более 2,2 млрд рублей.

Ранее прокурор Башкирии потребовал признать незаконными и не подлежащими применению положения «Башнефти» «О программе долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть» 2015−2019 годов» и «О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО АНК «Башнефть» на 2015−2017 годы». Суд требования прокурора удовлетворил.

Отмечается, что в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций общий размер требований по обратному выкупу превышает 486 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года 50,08% акций «Башнефти» были выкуплены у государства компанией «Роснефть». Сумма сделки составила 329,7 млрд рублей. 25% +1 акция «Башнефти» принадлежит Башкирии.

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