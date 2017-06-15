Вашингтон, 15 июня, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Официальный представитель ВМС США Уильям Урбан обвинил ВМС Ирана в небезопасном поведении в Ормузском проливе: иранский ракетный катер направил лазерный луч на вертолет Корпуса морской пехоты (КМП) США CH-53, сообщает France Presse.

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Инцидент произошел 13 июня, когда три корабля американских ВМС и вертолеты сопровождали грузовое судно из Персидского залива через Ормузский пролив. Поравнявшись с американским судном, иранский катер также направил на него прожектор.

По словам Урбана, освещение вертолетов лазерами в ночное время опасно — пилоты, работающие в очках ночного видения, могут быть дезориентированы. Также он назвал такие действия «непрофессиональными».

Вертолет при этом автоматически использовал «тепловую ловушку». Катер же, осветив и рассмотрев корпус одного из судов от носа до кормы, отошел.

Уточняется, что иранский катер находился в 800 метрах от военных кораблей США.

Несколько дней назад ВВС США сбили иранский военный беспилотник, который нанес авиаудар по сирийскому тренировочному лагерю. В этом лагере проходили подготовку боевики «умеренной оппозиции», поддерживаемой США.