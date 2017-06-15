Киев, 15 июня, 2017, 09:02 — ИА Регнум. На 1,1% увеличился долг предприятий теплокоммунальной энергетики (ТКЭ), ТЭЦ и прямых промышленных потребителей за последние две недели перед НАК «Нафтогаз Украины» за газ, сообщает 14 июня пресс-служба компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предприятие

Согласно сообщению, общий долг предприятий и станций перед «Нафтогазом» по данным на 13 июня 2017 года составляет 31,9 млрд гривен ($1,23 млрд), увеличившись за две недели на 0,3 млрд гривен ($11,53 млн).

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Как отмечают в пресс-службе компании, основными должниками являются Днепропетровская и Донецкая области — 4,297 млрд гривен ($170 млн) и 5,646 млрд гривен ($220 млн) соответственно.

Также существенный долг накопило коммунальное предприятие «Киевэнерго» — 4,326 млрд гривен ($170 млн), причем за последние две недели долг предприятия вырос на 151 млн гривен ($5,8 млн) или на 3,6%.

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При этом основная задолженность предприятий составляет за потребленный газ для производства теплоэнергии — 81% от всей задолженности, 10% долга составляет задолженность предприятий за газ, использованный для производства электроэнергии. Еще 9% — это долг прямых промышленных потребителей.

Напомним, в начале июня в Киеве была отключена ТЭЦ-6 из-за долгов «Киевэнерго» за газ. По мнению экспертов, длительное отключение станции приведет к невозможности ее запуска во время отопительного сезона осенью 2017 года, в результате половина жителей Киева может остаться без горячей воды.