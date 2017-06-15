Москва, 15 июня, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова занял 30-е место в рейтинге World Reputation Rankings 2017 по версии британской компании Times Higher Education (THE), как и годом ранее, говорится в сообщении компании.

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ. Москва

Репутационный рейтинг, в отличие от рейтинга «Лучшие университеты мира», составляется на основе академического опроса. В 2017 году в нем приняли участие более 10 тыс. человек, средний стаж которых в науке составляет 18 лет.

Первая группа вопросов, на которые отвечали специалисты, касалась учебной деятельности вузов, вторая — научно-исследовательской. МГУ — единственный российский вуз, вошедший в топ-100, согласно опросу.

По словам ректора МГУ академика Виктора Садовничего, вуз удержал позицию «благодаря ежедневной высокопрофессиональной работе профессорско-преподавательского состава, реализации крупнейших образовательных, научных и инфраструктурных проектов в России и за рубежом».

Напомним, в 2016 году в топ-100 вошли еще два российских университета — — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ). В 2017 году они не попали в первую сотню.

Редактор рейтинга Фил Бейти отметил сильные позиции России в THE World Reputation Rankings, даже на фоне роста давления со стороны азиатских вузов, которых все больше в рейтинге. Кроме того, МГУ обошел такие престижные вузы, как Эдинбургский университет, Вашингтонский университет и Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана».

«Учитывая, что рейтинг основывается на субъективных суждениях ведущих научных работников, нет данных, которые пояснили бы движение университетов в таблице», — сказал Бейти ТАСС, подчеркнув, что каждый участник опроса может назвать не более 15 лучших вузов из 20 тыс., действующих в мире.