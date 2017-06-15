Ванино, Хабаровский край, 15 июня, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, в свободном порту Ванино состоялась торжественная закладка нового банно-оздоровительного комплекса. В церемонии принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, передает корреспондент ИА REGNUM

Пресс-служба правительства Хабаровского края В основании новой бани губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и глава порто-франко Ванино Александр Наумов заложили капсулу с грамотой

Новая баня стала настоящей легендой в Ванино. 7 лет назад старую баню, построенную еще в 1955 году, и служившую своеобразным «клубом по интересам» для местных стариков, закрыли по причине аварийности. С тех пор жители порто-франко боролись за свое право посидеть с веником в парной с упорством, достойным уважения. Ванинцы писали про баню президенту России Владимиру Путину. Ванинцы коллективно обращались в прокуратуру, которая вынесла в адрес муниципальных властей отдельное представление об обязанности построить баню.

В мае 2017 года, во время вступления в должность главы порто-франко Александра Наумова, к нему, а также к присутствовавшему на мероприятии главе региона Вячеславу Шпорту обратились ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла: «Постройте нам баню!».

Наконец, совместными усилиями краевых и районных властей вопрос решен положительно.

«Вот бани мы еще ни разу не закладывали и не открывали. Но это будет не просто баня. Это будет настоящий водно-оздоровительный комплекс. Ванинцы давно просили, сейчас вопрос удалось решить. Люди должны жить в комфорте. Мы и дальше будем строить объекты социально-культурной инфраструктуры в свободном порту Ванино и, конечно, в других районах края», — сказал на торжественной церемонии губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Новая баня с русской парной рассчитана на 30 мест единовременного пребывания, в ней разместятся парикмахерская и ателье. Теперь ванинцы мечтают еще и о том, что в новой бане появится, наконец, современная химчистка — такого «элемента цивилизации» в порто-франко пока нет.

Ориентировочно новый банный комплекс будет сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года. Стоимость строительства 97 млн рублей, из них 85 млн — средства бюджета Хабаровского края.

В основание новой бани глава Ванинского района Александр Наумов и губернатор Вячеслав Шпорт заложили капсулу с верительной грамоте. В этой грамоте руководители края и порто-франко поставили свои подписи под обязательством построить новый объект качественно и в срок.

Средства на строительство бани выделены в рамках краевой программы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края».