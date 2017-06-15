Москва, 15 июня, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о том, что российская структура корпорации Apple, «Эппл Рус», исполнила предупреждение ведомства о ремонте iPhone в России. Об этом 14 июня сообщается на сайте ФАС.

KarstenWachtmann Apple

Ведомство отмечает, что компания обеспечила оказание услуг по ремонту и замене модулей экранов на моделях iPhone, которые продаются в России.

«Компания оперативно исполнила предупреждение ФАС России. В настоящее время потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый, — приводятся слова Андрея Кашеварова, заместителя руководителя ФАС России.

Он также добавил, что в ведомстве удовлетворены работой, проделанной «Эппл Рус».

Напомним, ранее ведомство установило, что «Эппл Рус» нарушает закон о защите конкуренции. В частности, компания не обеспечивает возможность использования продукции Apple (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus) в течение срока ее службы.

Поэтому ФАС выдала предупреждение о том, что в срок до 1 мая 2017 года компания должна устранить все нарушения.