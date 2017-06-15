Каракас, 15 июня, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 14 июня попросил премьер-министра Испании Мариано Рахоя не вмешиваться больше в дела его страны и обвинил испанского лидера в «глупой» одержимости вопросом Венесуэлы, а также посоветовал ему защищаться от бандитов и воров вокруг него, сообщает El Periódico.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«Защищайтесь от горстки бандитов и воров, которые окружают вас, господин Мариано Рахой, защищайтесь своей правдой, не лезьте больше в Венесуэлу, это одержимость, глупая одержимость», — заявил Мадуро в эфире государственного канала из президентского дворца Мирафлорес.

Венесуэльский глава государства сделал это заявление после того, как парламент Испании не поддержал вотум недоверия против Рахоя и его правительства.

По словам венесуэльского лидера, Рахой защищал себя в парламентских дебатах по вотуму недоверия через нападки на Венесуэлу.

Мадуро заявил, что «по поводу всех обвинений в коррупции в правящей Народной партии (…) (Рахой) не сказал ничего, кроме атаки на Венесуэла».

Мадуро также подчеркнул, что идет глобальная информационная кампания против Венесуэлы, чтобы добиться повода для вмешательства в ее внутренние дела.

Напомним, премьер-министр Испании Мариано Рахой не раз выступал с критикой действующего венесульэского правительства и 13 июня в ходе дебатов по вотуму недоверия правительству в парламенте саркастически отозвался о демократической системе Венесуэлы, имея в виду неуважение прав граждан в стране и непрозрачность решений власти. На это испанские оппозиционные парламентарии ответили, что премьер-министру больше нечего сказать, и он переводит внимание на другой предмет.