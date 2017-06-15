«Нефть может рухнуть ниже $46»
Москва, 15 июня, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Торги по нефти 14 июня завершились снижением. Цена на нефть сорта Brent рухнула на 3,5% после публикации данных Минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.
Трейдеры искали повод для продажи нефтяных фьючерсов, они его нашли. Согласно последним данным ведомства, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн баррелей (прогноз был — 2,2 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей, дистиллятов — на 328 тыс. баррелей. Добыча нефти в Штатах увеличилась на 12 тыс., до 9,330 млн баррелей.
После снижения котировок до уровня $46,76 за баррель рынок перешел в фазу консолидации. Восстановиться ценам на нефть не позволил дорожающий доллар, который отреагировал укреплением по всему валютному рынку на решение ФРС США повысить основную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,00%-1,25%.
Падение остановилось на важном уровне поддержки. Если торги 15 июня закроются ниже 46,50, значит, нефть пойдет ниже, до уровня 43,50. При закрытии торгов на уровне 48,00 и выше восходящая коррекция продолжится в последующие дни.
14 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,53%, до $47,00 за баррель, WTI — на 3,73%, до $44,93 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ упала на 1,43%, до $45,30 за баррель.