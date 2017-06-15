Москва, 15 июня, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Торги по нефти 14 июня завершились снижением. Цена на нефть сорта Brent рухнула на 3,5% после публикации данных Минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефть

Трейдеры искали повод для продажи нефтяных фьючерсов, они его нашли. Согласно последним данным ведомства, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн баррелей (прогноз был — 2,2 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей, дистиллятов — на 328 тыс. баррелей. Добыча нефти в Штатах увеличилась на 12 тыс., до 9,330 млн баррелей.

После снижения котировок до уровня $46,76 за баррель рынок перешел в фазу консолидации. Восстановиться ценам на нефть не позволил дорожающий доллар, который отреагировал укреплением по всему валютному рынку на решение ФРС США повысить основную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,00%-1,25%.

Падение остановилось на важном уровне поддержки. Если торги 15 июня закроются ниже 46,50, значит, нефть пойдет ниже, до уровня 43,50. При закрытии торгов на уровне 48,00 и выше восходящая коррекция продолжится в последующие дни.

14 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,53%, до $47,00 за баррель, WTI — на 3,73%, до $44,93 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ упала на 1,43%, до $45,30 за баррель.