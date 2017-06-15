Москва, 15 июня, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Согласно данным социологов, об эффективности линии заявили 57% опрошенных — с ее помощью решаются «адресные вопросы» и «вскрываются проблемы». Кроме того, местные органы власти начинают работать лучше, считают респонденты.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Проведение прямой линии в целом поддержали 73% респондентов. О том, что без прямой линии можно обойтись или можно проводить реже, заявили 18% участников опроса.

При этом 59% опрошенных заявили, что не готовы задать вопрос Владимиру Путину. Если бы у них была такая возможность, 7% респондентов спросили бы главу государства о пенсиях, 5% — о повышении заработной платы, а еще по 3% — о борьбе с ростом цен, экономическими проблемами, о вопросах ЖКХ, борьбе с безработицей и соцзащите.

В этом году «Прямую линию», которая начнется в 12:00 мск 15 июня, собираются смотреть 58% опрошенных.

Предстоящая «Прямая линия» станет для Путина уже 15-й по счету. Она выйдет в эфир на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В традициях предыдущих программ, глава государства во время общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.