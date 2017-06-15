Москва, 15 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 14 июня ростом по доллару и евро. Высокая активность трейдеров наблюдалась в течение двух часов после открытия, потом рублёвые пары перешли в боковое движение. До выхода американской статистики курс доллара консолидировался на уровне 57,05 руб., курс евро — на 63,92 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Волатильность подскочила на слабых данных за май по потребительским ценам и розничным продажам в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Они придали рынкам интригу перед оглашением решения ФРС США по ставкам. На новостях курс доллара упал до 56,83 рубля, курс евро вырос до 64,23 рубля. Рубль подешевел к евро на фоне роста пары евро/доллар до 1,1296.

После публикации данных Минэнерго США рубль растерял всю прибыль с долларом и увеличил потери с евро. Обвал нефтяных котировок на 3% вернул курс доллара к уровню 57,14 рубля. Курс евро подскочил до уровня 64,45 рубля. Баррель Brent подешевел $46,76.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились меньше, чем ожидали участники рынка. К тому же выросли запасы бензина, дистиллятов и добыча нефти.

Давление на российскую валюту усилилось после заседания FOMC и выступления Дж.Йеллен. Комитет открытого рынка ФРС США повысил основную ставку на 0,25% до 1% — 1,25%. Регулятор пересмотрел в сторону повышения прогноз на индекс ВВП в 2017 году и планирует начать уменьшение баланса облигаций в текущем году. К закрытию торговой сессии курс доллара повышался до 57,57 рубля, курс евро — до 64,67 рубля.

Рублёвая стоимость бочки нефти Brent снизилась до 2657 рублей. Рубль отказывается дешеветь к доллару США теми же темпами, что и нефть. Рубль сейчас поддерживает налоговый период. После пробоя сопротивления уровня 57,20 доллару открылась дорога к 58,20 руб.

Если нефтяные котировки начнут коррекционную фазу после обвала, курс доллара опять вернётся к уровню 57 рублей. Закрытие дня ниже 57,20 рубля опять отменит начало ралли доллара против рубля. Пара евро/рубль взяла курс к уровню 65,30 рубля.

Напомним, 14 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 45,50 коп. (+0,80%), до 57,43 руб., курс евро — на 56,00 коп. (+0,88%), до 64,44 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,7 млрд (+123,80%), евро/рубль — 282,0 млн евро (+59,32%).