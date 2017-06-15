Москва, 15 июня, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Обсуждая новый законопроект ужесточения санкций против РФ, который был согласован Сенатом Конгресса США и ждет подписи президента США Дональда Трампа, Кедми предоставил небольшой исторический экскурс в эпоху холодной войны.

Микеланджело Караваджо. Шулеры. 1596

«А теперь закон Джексона — Вэника. Мне пришлось с этим знакомиться очень долго. Вы так нечего и не поняли. Вы ничего не понимаете. Вам делают, а вы смотрите и говорите: «Да это дождь идет». Когда приняли закон Джексона — Вэника, его приняли против Советского Союза как давление, чтобы была разрешена свободная миграция… Советский Союз разрешил свободную миграцию в 1989 году, даже в Соединённые Штаты, куда угодно езжайте. Закон отменили или нет?» — задал риторический вопрос эксперт, отмечая, что закон был отменен ко всем бывшим советским республикам, но не по отношению к РФ.

«Советский Союз перестал существовать, закон не отменили. Его отменили по отношению к Украине, по отношению к Казахстану, ко всем постсоветским республикам… России — нет. И я интересовался почему. Иммиграция свободная, Россия никогда не ограничивала миграцию, а закон остался. И его держали не потому, что не соблюдалось то, во имя чего его приняли, а соблюдался святой американский принцип: «мы наложим санкции на Россию на что можем и когда можем и будем держать, пока можем», — заявил Яков Кедми.

Даже когда США и отменяют санкции, они это делают только в связи с тем, что готовятся еще более жесткие меры сдерживания, полагает эксперт. При этом российский правящий класс, а также президент России только недавно начали осознавать, что Россия становится жертвой целенаправленной и осознанной антироссийской политики.

«Его держали, пока не ввели закон Магнитского. А вы смотрите на это и говорите: «А мы им будем объяснять, доказывать». А они и без вас все понимают, они это делают целенаправленно. Они ведут целенаправленную политику всеми средствами, которые вы им позволяете применять против вас. Вот сегодня ваш президент в этом фильме (имеется в виду фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» — при. ИА REGNUM)… он проснулся, и первый раз он озвучил то, о чем стеснялись ваши руководители говорить, и он сам. А кто поддерживал чеченцев во время чеченской войны? А вы что, только сейчас узнали об этом? А он об этом только сейчас узнал? Только когда его на фильм снимали? А раньше вы этого не знали? …Так продолжайте говорить, что идет дождь», — завершил свою мысль Кедми.