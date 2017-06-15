Москва, 15 июня, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Пакет антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой», является обоснованной и необходимой мерой в противодействии терроризму. Подобные законы приняты в ряде стран, включая США, заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

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«Закон, который мы приняли, говорит о необходимости более долгого сохранения информации компаниями, которые занимаются интернетом, связью и так далее. При этом сущностная, личная информация может быть получена спецслужбой или правоохранительными органами только по решению суда», — пояснил российский лидер и добавил, что аналогичная норма действует в США, Канаде, Австралии и других государствах.

«Пакет Яровой» был подписан Путиным в июле 2016 года. Согласно пакету законов, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить данные о содержании бесед и переписки пользователей, в том числе фото-, видео‑ и звуковые файлы, до шести месяцев. Информация может быть предоставлена спецслужбам после запроса. Действовать закон начнет с 1 июля 2018 года.

Путин добавил, что считает закон «обоснованным и необходимым в борьбе с терроризмом». Он пояснил, что если сведения о контактах пользователей уничтожаются, любые возможности работать по криминальным элементам исчезают.

Глава государства напомнил, что на стороне террористов в Сирии в настоящее время воюют 4,5 тыс. российских граждан, а также по меньшей мере 5 тыс. граждан государств Средней Азии, ранее бывших республиками СССР. У этих людей есть контакты в России.

«В прошлом году наши специальные службы предотвратили 45 преступлений террористического характера», — отметил Путин.