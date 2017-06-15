Вашингтон, 15 июня, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Режиссер Джоэл Шумахер попросил прощения у фанатов за свой фильма «Бэтмен и Робин», это он сделал во время недавнего интервью журналу Vice, сообщил 14 июня CNN.

Бэтмен

Картина вышла на большие экраны в 1997 году, фанаты комиксов DC раскритиковали в фильме практически все, от выбора Джорджа Клуни на роль Бэтмена до сосков на его костюме.

«Я хочу извиниться перед каждым разочарованным поклонником потому, что я думаю — я у них в долгу» — сказал режиссер, — «Многое было моим выбором. Никто не несет ответственности за мои ошибки, кроме меня».

По словам Шумахера, часть проблемы заключалась в том, что в определенный момент проект покинул Вэл Килмер ради участия в фильме «Остров доктора Моро», а Джордж Клуни принял в нем участие из-за своей популярности, кроме того, занимавший в то время пост исполнительного директора Warner Bros. Боб Дейли хотел его участия.

Джоэл Шумахер считает, что у зрителей были определенные ожидания после выхода «Бэтмен навсегда», поэтому, когда на экраны вышел «Бэтмен и Робин» их реакция была быстрой и суровой, режиссер ощутил себя подонком, убившим ребенка.

Создатель фильма также рассказал о том, откуда взялась идея с сосками на костюме. Оказывается, к тому времени, как вышел «Бэтмен навсегда», резиновое формование стало более продвинутым и Шумахер решил сделать костюмы более анатомическими, чтобы они были похожи на греческие статуи или рисунки из медицинских книг. На тот момент он посчитал, что это очень круто.

Напомним, бюджет фильма «Бэтман и Робин», вышедшего в 1997 году, составил $ 125 млн, при этом картина собрала в США всего около $ 107 млн, а по миру — более $ 238 млн. В феврале 2010 года читатели журнала Empire дали картине первое место в рейтинге худших фильмов в истории.