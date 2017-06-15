Халл, Великобритания, 15 июня, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Леонид Слуцкий, назначенный новым главным тренером «Халл Сити», обратился к болельщикам на английском языке. Видео было опубликовано в твиттере клуба.

Beritabola.im Халл Сити

«Привет, болельщики «Халл Сити», я — Леонид Слуцкий, новый главный тренер команды. Я очень счастлив находиться здесь. Надеюсь, что вы станете хорошей поддержкой для нашей команды, и следующий сезон получится для нас великолепным. И мы сможем решить нашу задачу вместе. Спасибо», — сказал Слуцкий.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время он стал трехкратным чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и два раза побеждал в Суперкубке России. Кроме того, он три раза признавался лучшим тренером года по версии РФС.

С 2015 по 2016 год Слуцкий также являлся главным тренером сборной России, которую вывел на чемпионат Европы 2016 года.

В начале июня бывший Слуцкий возглавил английский «Халл Сити», который, по итогам сезона-2016/17 вылетел в Чемпионшип и теперь будет пытаться вернуться в Премьер-лигу.