Москва, 15 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. На состоявшемся 13 июня заседании Правительства Москвы были утверждены новые тарифы на проезд в пригородных поездах, об этом сообщает сегодня, 14 июня, пресс-служба столичного департамента экономической политики.

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С 1 июля стоимость разового проезда в границах Москвы вне зависимости от расстояния подорожает на 2 рубля и составит 34 рубля, а поездки за пределы города, где расстояния поделены на зоны, подорожает на 1,5 рубля и составит 22 рубля за поездку.

«Таким образом, среднегодовой рост стоимости к уровню 2016 года составит по Москве 3,1%, а по «зонному» тарифу — 3,7%, что меньше планового значения инфляции 2017 года (4%)», — сообщил руководитель Департамента экономической политики Владимир Ефимов.

Напомним, что последний раз тарифы в Московском регионе были пересмотрены в январе 2016 года.