Ярославль, 15 июня, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Следственное управление следственного комитета РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту травмы 6-летней девочки в торговом центре «Аура» в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Pixabay.com Эскалатор

Инцидент произошел в октябре 2016 года. Девочка с бабушкой спускалась на эскалаторе вниз. Нога девочки застряла между ступеньками, при этом эскалатор продолжал движение. Девочка с травмой ноги была госпитализирована. Случай получил широкий резонанс в местных СМИ, собственную проверку по этому факту проводил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.

«По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Ярославской области.