Бухарест, 15 июня, 2017, 07:57 — ИА Регнум. В Румынии 14 июня прошло заседание исполкома Социал-демократической партии (СДП), в ходе которого члены проголосовали за отставку премьер-министра страны Сорина Гриндяну, сообщает Die Zeit.

Флаг Румынии

Гриндяну обвиняется в невыполнении правительственной программы, а также в превышении своих должностных полномочий и коррупции.

Несмотря на обвинения и на то, что по всей стране с начала 2017 года прошла волна антиправительственных протестов, Гриндяну отказался подавать в отставку.

«Решать должны не члены Социал-демократической партии, а правительство Румынии, — заявил он. — Я подам в отставку тогда, когда президент назначит нового премьер-министра».

Однако Гриндяну выразил надежду, что политический кризис закончится в ближайшее время.

«Мы готовы представить новое правительство», — прокомментировал, в свою очередь, лидер СДП Ливиу Драгня.

Как сообщало ИА REGNUM, левоцентристское правительство Сорина Гриндяну было сформировано после победы СДП на парламентских выборах в Румынии в декабре 2016 года.

Целый ряд лидеров СДП в последние годы были осуждены либо находятся под обвинениями в коррупции. При этом в партии считают, что борьба с коррупцией стала инструментом политической борьбы в Румынии.