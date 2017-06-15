Владивосток, 15 июня, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Территории опережающего социально-экономического развития, свободный порт Владивосток, который расширил свои границы до Камчатки, Хабаровска и Сахалина, наконец, выделение бесплатных гектаров всем желающим — глобальные проекты, призванные привлечь на Дальний Восток новое население и инвесторов. В то время как коренные дальневосточники остаются практически один на один со своими бедами и проблема, региональные власти, разрываясь между привлечением инвесторов и латанием повседневных дыр, наращивают кредиторскую задолженность региона. Где и кого мы опережаем? В обзор дальневосточной редакции ИА REGNUM попала лишь часть болевых точек территории, о которых, скорее всего, никогда не расскажут президенту РФ Владимиру Путину.

Алексей Лукашевич Кладбище на Кунашире

«Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ…»

На Дальнем Востоке огромное количество детских садов работают без канализации и водопровода. У жителей крупных, средних и малых городов это вызывает как минимум недоумение. Ведь при отключении воды или канализации даже на один день дошкольные учреждения приостанавливают свою работу в городах. А жители дальневосточной глубинки удивляются недоумению городских: «Что здесь такого? Мы так привыкли жить…»

Так, например, в Якутии прокуратура Нюрбинского района провела проверку в сфере обеспечения безопасного обучения, а также соблюдения санитарных норм в образовательных учреждениях. И обнаружила, что 10 из 27 дошкольных учреждений не имеют системы водоснабжения, канализации, системы обеспечения горячей и холодной водой. Прокуратура, конечно, приняла необходимые меры и внесла местным чиновникам представление с требованием рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для устранения нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Но строительство систем водоснабжения и канализации требуют миллионов рублей, и если бы в силах местных или даже региональных чиновников было решить эту проблему, наверное, они это давно бы сделали.

Читайте также: Дома для детей-сирот в Якутии: «Прослеживается коррупционная составляющая»

Власти Камчатки смело заявляют, что ни одно из образовательных учреждений не находится под угрозой закрытия из-за проблем с водоснабжением или канализацией. В министерстве образования и науки региона отметили, что в некоторых населенных пунктах региона действительно отсутствует централизованное водоснабжение или водоотведение, но эти проблемы давно решены. На месте чиновников честнее было бы сказать, что проблемы не решены, а спрятаны за ширму, подальше от глаз тех самых многочисленных инвесторов, которых мы ждем на Дальнем Востоке. Проблему, которая, казалось бы, в век высоких технологий и не должна быть проблемой, в дальневосточных регионах решить не могут. Люди приспосабливаются жить в таких условиях.

Читайте также: Турфирмы Якутии просят тёплые туалеты вместо масштабных кластеров

«В селах Апука, Средние Пахачи, Вывенка, Ильпырь, Таловка, Лесная, Ковран работает локальная система водоснабжения: в учреждениях установлены специальные емкости, которые заполняется водой либо из скважины (колодца), либо воду централизованно привозят специальной машиной. Таким образом, образовательные учреждения могут пользоваться водой в нормальном режиме. Что касается канализации, то в учреждениях этих сёл также оборудованы локальные системы», — сообщили региональные чиновники.

Читайте также: «Мы вечно голодные и холодные»: Путину жалуются из интерната в Якутске

При этом на Дальний Восток пытаются заманить (на языке чиновников — привлечь) новое население. В качестве лакомого куска придумали программу по выделению бесплатных дальневосточных гектаров. Более того, дело дошло до того, что чиновники заявили о необходимости создания новых населенных пунктов на базе образовавшихся из дальневосточных гектаров поселений и даже обещают построить всю инфраструктуру и подвести коммуникации.

Читайте также: Обладатель ДВ-гектара на Камчатке через суд «пробивает» дорогу к участку

«Не проще ли и дешевле восстановить и содержать множество существующих населенных пунктов, которые живут без этой самой инфраструктуры и коммуникаций»? — отмечают эксперты.

Неспортивный Сахалин?

Юные жители сахалинского Холмска мечтают о горнолыжной трассе с 1973 года. Собственную горнолыжную трассу холмчанам обещали еще при Леониде Ильиче Брежневе. В 2016 году с большой «помпой» трассу начали строить. На церемонии присутствовал лично губернатор Сахалина Олег Кожемяко, члены областного правительства, новый мэр города Холмска Андрей Сухомесов. Градоначальник тогда торжественно пообещал, что строительство будет вестись самыми активными темпами. Но на дворе середина июня 2017 года, а на месте будущей горнолыжной трассы — тишина.

Алексей Лукашевич Горнолыжная база в Холмске

Читайте также: На Сахалине за 2016 год не освоили 9,4 млрд бюджетных рублей

На Сахалине говорят, что каждый настоящий островитянин сначала учится кататься на лыжах, а только потом — ходить. Но горнолыжникам Холмска хронически не везет. Местная горнолыжная база, где занимается детская команда, ютится в ветхом домишке, построенном еще в сталинские времена под общежитие для советской милиции. В крошечном помещении 60 детей и тренеры умудряются хранить инвентарь, переодеваться, греться. Родители юных спортсменов рассказали, что минувшей зимой вынуждены были таскать снег на трассу руками, чтобы обеспечить возможность своим детям тренироваться.

Читайте также: «Прямая линия» с Путиным: Сахалин просит мост, спортивные объекты и газ

Алексей Лукашевич Горнолыжная база в Холмске

На стене ветхого домишки висит портрет президента России Владимира Путина — как последняя надежда: «Вдруг появится хоть какой-то просвет?» А рядом — список руководителей государства, во время правления которых холмчанам обещали собственную «горнолыжку». Начинается список с Брежнева.

Читайте также: Сахалинский «Зоо-Бухенвальд»: племенной скот сжигают и тайно хоронят

У подножия трассы — ветхий, аварийный деревянный дом. Его жильцы говорят, что с радостью переедут в новое жилье, и вроде бы даже администрация города обещала им квартиру… Но чиновники с решением не торопятся.

Не могут холмчане заниматься и беговыми лыжами: статус трассы для этого вида спорта «дикий». Но и его спортсмены могут лишиться: земли уходят в руки собственников дальневосточных гектаров. И здесь лыжная база держится на энтузиазме фанатов спорта. Инвентарь хранится в автомобильном боксе. Туалет — в полуразрушенном здании, входить в которое гостям не рекомендуют.

«После того, что мы там увидели, вывод напрашивается один: на фоне громких заявлений чиновников о развитии спорта на Сахалине «лыжный вопрос» в Холмске окончательно закрыт. Горнолыжная трасса, требующая реконструкции, в запущенном состоянии. Обещания мэра Сухомесова сделать из этой территории образцово-показательную так и остаются пустыми словами. А беговые лыжи в грядущем сезоне попросту исчезнут, — считает сахалинский журналист Алексей Лукашевич.

При этом в Южно-Сахалинске продолжается строительство грандиозного горнолыжного курорта «Горный воздух» в рамках одноименной ТОСЭР. Но ездить туда из Холмска и далеко, и накладно.

Курильский погост достался от японцев

Мэрия Южно-Курильска содержит кладбище не по законам, а по церковным канонам. Кладбище на острове Кунашир существует де-факто, юридически его нет, но бюджетные деньги на его содержание выделяются и осваиваются с завидным постоянством. Последний скорбный приют кунаширцев находится в самом плачевном состоянии — освещения нет, везде — поваленные деревья, разрушенные временем оградки на могилах, мусор и непролазная грязь. В незапамятные, довоенные еще времена кладбище на Кунашире основали японцы, владевшие тогда островом. С тех пор никакого благоустройства южнокурильский погост не видел.

Алексей Лукашевич Кладбище на Кунашире

«Все знают наше кладбище. В местной администрации его почему-то называют бывшим, имея в виду, что кладбище основали японцы. Но, получается, бывшее кладбище есть, а нынешнего — нет! На старом погосте порядка 600 квадратных метров — японские захоронения. Японцы приезжают, видят всю эту разруху, они за своими могилами сами ухаживают, да мы, местные, помогаем. А местная власть не удосужилась даже официально земельный участок под погост отвести. Он вообще никак не оформлен! На учете в Росреестре кладбище не стоит, границы не определены. Следовательно, по закону РФ, кладбище, где похоронены родные и близкие кунаширцев, японцы, — нелегальное и незаконное! Лес на территории кладбища — тоже бесхозный: бери, пили кто хочет. Лес хороший, но ни лесхозу, ни муниципалитету он не принадлежит. При этом его кто-то регулярно рубит, а обрубленные ветки бросают между могил. Между тем обслуживающая организация ежеквартально получает из бюджета на обслуживание кладбища 200 тысяч рублей. На каком основании? Куда уходят деньги, если кладбище незаконно и находится в чудовищно запущенном состоянии?» — возмущаются жители Южно-Курильска.

Доведенные до отчаяния кунаширцы обращались в местную прокуратуру. И прокуратура даже проводила проверку, в ходе которой все перечисленные жителями факты нашли подтверждение. И мэру Южно-Курильска было направлено прокурорское представление. Но никаких изменений на кладбище не произошло.

Читайте также: Рений на Курилах: почему правительство РФ «бессильно»? Ждёт японцев?

«Администрация Южно-Курильска виновата! Однозначно! За тот оклад, что они получают, должны отрабатывать по полной! А они просиживают на своих рабочих местах и изображают одесский шум, похожий на работу! Десять лет бьемся — никаких результатов! И депутаты местные тоже виноваты. От них люди ждут не политической деятельности, а нормальной повседневной работы!» — считают курильчане.

Разобраться в ситуации попытались журналисты регионального ИА Citysakh.ru. Но и они обнаружили в местных органах власти лишь равнодушное спокойствие и абсолютное незнание ситуации.

«Вице-мэр Южно-Курильска Алексей Задирако сообщил, что он «не в курсе ситуации», и переадресовал нас к руководителю отдела ЖКХ местной мэрии Ольге Кириной. Та сообщила лишь, что кладбище обслуживает местная компания «Гарантия». Но мы выяснили, что в Южно-Курильске есть две компании: «Гарантия» и «Гарантия-2». На вопрос, какая из двух «Гарантий» обслуживает кладбище, Ольга Кирина ответить не смогла. Сказала лишь, что «обе эти фирмы хорошо известны в районе и принадлежат одному лицу». На сайте госзакупок мы самостоятельно выяснили имя «лица». Им оказался предприниматель Игорь Гребенкин. Его компания, как следует из официальных документов, уже освоила 300 млн бюджетных денег. Это, не считая еще одной компании, принадлежащей этому господину, — МУП «Южно-Курильский докер», освоившей 84 млн бюджетных рублей. Начальник отдела ЖКХ весьма настойчиво убеждала нас в том, что на кладбище перед майскими праздниками был наведен порядок. На вопрос «планируется ли благоустройство кладбища, приведение его в порядок, установка освещения?» госпожа Кирина ответила отрицательно и даже удивилась: «А зачем там освещение? Кладбище от райцентра очень далеко, тянуть туда свет нерентабельно. И вообще — разве вы не знаете, что по церковным канонам посещение кладбища после 18:00 запрещено?» — рассказал о своем общении с чиновниками Южно-Курильской мэрии сахалинский журналист Алексей Лукашевич.

Совершенно спокойно чиновница островной мэрии Ольга Кирина сообщила журналисту и о том, что отведение земли под кладбище, с тем чтобы сделать его официальным местом захоронения, в планы администрации не входит. Однако бюджетные деньги, 600 тысяч рублей на остаток 2017 года, мэрия выделять будет. Все той же фирме «Гарантия» или «Гарантия-2», в мэрии не знают — какой из двух.

Не добавила оптимизма и беседа с коллегой предпринимателя Игоря Гребенкина, районным депутатом Юрием Ревиным, который «усиленно трудится» на благоустройстве кладбища (если верить документам об освоенных бюджетных деньгах).

«На Кунашире очень сложная ситуация со стройматериалами. Нет песка, нет гравия, все привозное. По моим данным, на кладбище, возле могил, ведется незаконная добыча песка», — рассказал районный депутат.

Между тем песок рядом с местами захоронений действительно кто-то добывает. Могилы размывает дождями. Некоторые уже обрушены. Перспектив жителям Южно-Курильска в вопросе обустройства кладбища, судя по сегодняшней ситуации, ждать не стоит: освещения не будет, дорожек не будет, официального оформления не будет. Ничего — не будет. Только полноводная денежная река стабильно утекает из муниципальной казны.

«Безнадзорное» Приморье

Власти Приморского края продолжают строить «Хаятты», организовывать Медиасаммиты и прочие форумы, однако денег на решение проблемы безнадзорности животных у них нет. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила юрист и зоозащитник Оксана Большакова. По её словам, политика федеральных законодателей местным чиновникам не указ.

Читайте также: Госдума обсудит обращение с животными 21 июня

«Взрыв гражданского недовольства после случая с хабаровскими живодёрками в 2016 году побудил нашего законодателя вернуться к рассмотрению закона, который был инициирован ещё в 2011 году. В Приморье принятый в 2016 году закон о содержании домашних животных не работает и носит исключительно декларативный характер: штрафы будут, когда федеральный законодатель примет соответствующие меры», — рассказала зоозащитница.

Читайте также: Хабаровский край — Путину: бедность, плохой хлеб и «бой живодерам!»

Она отметила, что закон об отлове животных от 2014 года тоже не работает, нормативы на содержание собак были взяты с потолка, сумму выделил крайне маленькую — 26 млн рублей на всё Приморье. При этом краевая ветеринарная инспекция ставила палки в колёса инициативе об обязательной стерилизации отловленных животных, и ведомство приняло все усилия, чтобы этого пункта в законе не было. Из проектов зоозащитников вырезали самую суть — комплексная система была порушена.

«Мы просили чиновников увеличить субвенции, они сказали, что денег нет. Мы продолжаем строить «Хаятты», мы продолжаем организовывать Медиасаммиты. Мне недавно сказали, что бюджет Медиасаммита такой же, как на годовой отлов животных, — добавила Оксана Большакова. — Есть много регионов России, которые пошли по комплексному пути, это, к примеру, Иркутская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Эти субъекты успешно борются с бездомными животными. Сам федеральный законодатель настаивает на том, что численность таких животных должна регулироваться стерилизацией».

Кроме того, общественница отметила, что правоохранительные органы заниматься привлечением к ответственности живодёров не хотят. Даже если есть и подозреваемый, и доказательства, возбудить уголовное дело очень трудно.

«Иногда нам звонят и просят где-то передержать труп собаки, потому что у них даже ресурсов таких нет», — призналась Большакова.

По данным Приморской общественной организации «ЗооИнформ», ежегодно только к ним поступает не менее 50 сигналов о жестоком обращении с животными. Чаще всего их к ним привозят с явными следами издевательств, находят и привязанных к ограждениям, выброшенных в лесу, на дороге. Чуть реже регистрируются случаи цементирования животных, оставления сбитых на дорогах, выбрасывания щенят или котят в мусорные контейнеры.

Читайте также: Аудиторов просят проверить на коррупцию продажу Hyatt во Владивостоке

Ведёрно-выносная система Якутии

Тысячам жителей столицы Якутии приходится слушать разговоры о ТОРах и инвестициях в домах, в которых нет ни канализации, ни тёплых туалетов. В Якутске осталось очень много старых деревянных многоквартирных домов, жить в которых уже практически невозможно, многие из них просто топит, в стенах трещины, сваи гниют. Не говоря уже о том, что это жильё изначально квалифицировалось как частично благоустроенное — то есть в таких многоэтажках даже не предусматривалось горячее водоснабжение, водоотведение и канализация, там есть только холодная вода. То есть вместо коммуникаций — ведёрно-выносная система и туалет на улице.

Читайте также: «Денег нет, ставьте буржуйки»: в Якутии компаниям ЖКХ не дают госсубсидии

Оперативно предоставить статистику, сколько именно в Якутске таких домов, в отделе учёта жилищного фонда департамента жилищных отношений мэрии не смогли, попросили дать им на подготовку ответа 30 дней — видимо, просто ещё не считали.

По оценке депутата городской думы, состоящего в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, Анатолия Кырджагасова, таких многоквартирных домов в столице республики где-то около тысячи.

«Это четыре полноценных округа Якутска из восьми: Автодорожный, Сайсарский, Строительный и Промышленный. Таких домов предостаточного, где-то около тысячи — это точно. Половина домов частично благоустроены, холодная вода почти во всех есть, но нет канализации и горячей воды. Практически все изношены на 100%, требуется их полный снос», — отметил Анатолий Кырджагасов, напомнив, что дома эти были построены в 50-х годах на 40 лет, максимум на 50, а стоят уже седьмой десяток. И это при том, что износ их происходит быстрее, чем в Центральной России, из-за суровых климатических условий в республике.

Читайте также: Якутия в пикетах: «Какие тут хи-хи, ха-ха, снижайте цены ЖКХ»

Ситуацию с ветхим жилфондом Анатолий Кырджагасов назвал аховой не только в столице региона, но и в целом по Якутии. Депутат подчеркнул, что в центре города почти все деревянные дома уже снесены, в основном они остались только на окраине Якутска. По мнению депутата, за последние годы движение в лучшую сторону по расселению таких домов, прозванных в городе «деревяшками», есть, но оно могло бы быть ещё активнее при правильном построении действий властей и строительного бизнеса.

«Строительные компании предпочитают возводить дома там, где это выгодно, а потому в центре почти все деревянные многоэтажки уже снесены, — объясняет Анатолий Кырджагасов. —Остались окраины, где коммуникации надо создавать. Мне кажется, всё-таки местные власти могли проводить такую политику, допустим, обязать строительные компании, чтобы они брали одну территорию под снос в центре города, а другую — на окраине. Провести инженерные коммуникации строителям достаточно сложно, и если бы эти функции взял на себя не только муниципальный, но и республиканский бюджет, снизив существенно расходы на инженерные коммуникации, то веселее шёл бы снос старых домов, строились бы новые, и стоимость жилья была бы ниже. А, следовательно, и покупательная способность населения бы выросла, и это дало бы по эффекту домино толчок к дальнейшему развитию».

Но в этом направлении, по оценке депутата, работа представителями власти ведётся слабо: «Торговые центры строятся, а жильё практически нет, и если даже строится, то продаётся потом по очень дорогой цене, поэтому новостройки почти наполовину пустуют. А между тем строительное сообщество цену держит. В других регионах, где нормально ведётся политика, цена на жильё потихонечку снижается, а у нас, к сожалению, этого не происходит».

По оценке Анатолия Кырджагасова, непроданных квартир очень много.

«Банки уже не могут выдать кредиты, процент ипотеки не снижается, и, соответственно, покупательная способность населения самая низкая за последнее десятилетие. Это тупиковая ситуация, но разрешимая при согласованных взаимовыгодных действиях населения, банков, строительного комплекса и власти. И такие примеры у нас в других регионах России есть», — считает депутат.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2015 году, определил перспективу российского Дальнего Востока как ключевого центра развития экономики России.

«Главные приоритеты на Дальнем Востоке — это активная политика социального развития, формирование современной транспортной, образовательной инфраструктуры, строительство доступного жилья, создание качественной системы оказания медицинских услуг и, конечно, это расширение экономической свободы, предоставление для отечественных и зарубежных инвесторов лучших условий для ведения бизнеса, чтобы по эффективности, по отдаче от капитала Дальний Восток России успешно конкурировал с ведущими деловыми центрами», — сказал президент.

Стал ли Дальний Восток на самом деле центром развития экономики России?