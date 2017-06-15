Киев, 15 июня, 2017, 07:43 — ИА Регнум. В числе основных тем предстоящей встречи президента Украины Петра Порошенко и главы США Дональда Трампа будут Минские соглашения, а также двустороннее взаимодействие Киева и Вашингтона. Об этом журналистам рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.

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Климкин подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о готовящейся встрече глав государств. По его словам, в ближайшее время соответствующее заявление сделает пресс-служба администрации украинского президента, до этого момента необходимо «поддержать интригу».

«Известно то, что встреча состоится. Конечно мы ее готовим», — сказал Климкин.

По его словам, министерство иностранных дел работает над содержательной частью встречи. Подробности появятся в ближайшее время, однако уже сейчас можно сказать об основных темах встречи Порошенко и Трампа.

Одна из них — выполнение Минских соглашений. Кроме того, лидеры обсудят двустороннее взаимодействие Киева и Вашингтона, включая «помощь украинским реформам», и вопросы безопасного сотрудничества.

Климкин добавил, что предстоящая встреча будет не единственной встречей на высшем уровне. Он напомнил, что 20 мая 2017 года Порошенко встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ближайшее время ему предстоит встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Будут другие встречи, в частности в Брюсселе. Таким образом, сейчас у нас период очень сконцентрированной и сфокусированной политической активности», — пояснил министр.

Напомним, 14 июня украинские СМИ сообщили о поездке президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон, которая состоится, предположительно, 20 июня. Прежде Порошенко и Трамп беседовали по телефону, одни из таких переговоров состоялись 5 февраля 2017 года. В мае министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже заявлял о том, что встреча Порошенко и Трампа состоится в ближайшее время.

В начале мая Трамп принял Климкина в Белом доме. Согласно сообщениям МИД Украины, «стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов».

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Стоит напомнить, что в период президентских выборов в США симпатии команды Порошенко были на стороне соперницы Трампа Хиллари Клинтон. При этом в адрес Дональда Трампа украинские власти допускали оскорбительные высказывания.

То, что Трамп вышел победителем из президентской гонки, стало для Киева неприятным сюрпризом. Новой администрацией США было принято решение о сокращении безвозмездной помощи Киеву, которую тот получал от администрации Барака Обамы.